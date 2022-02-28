https://ria.ru/20220228/produkty-1775630360.html

Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе

Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе - РИА Новости, 28.02.2022

Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе

Дефицита продуктов на российском рынке не будет, но даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:47

2022-02-28T17:47

2022-02-28T20:31

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россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дефицита продуктов на российском рынке не будет, но даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.Страны Запада ранее объявили новые санкции против России в связи с военной операцией в отношении Украины, которые заморозят использование большой части золотовалютных резервов Банка России и ограничат возможности поддержки рубля. Доллар и евро в понедельник обновили исторический максимум, подскочив до 109,185 рубля и 122 рубля соответственно. На этом фоне у бизнеса уже возникли сложности с частью операций с валютной составляющей. По сообщению "Известий", производители уже ищут замену импортному сырью, специям, упаковке в продуктах."Дефицита продуктов сегодня нет. Более того, поставщики и производители полностью готовы обеспечить возросший спрос на продовольственные товары, если он возникнет", - сказал Леонов."Правильнее сказать, что не поставщики ищут замену импортному сырью, а торговые сети запрашивают у поставщиков информацию по импортным составляющим себестоимости производства продуктов. Вероятно, она необходима для оценки рисков в случае продолжительного скачка курса валют", - отметил зампред Руспродсоюза.Он добавил, что российские поставщики также сталкиваются с требованиями предоплаты со стороны иностранных коллег.При этом себестоимость продуктов все еще может вырасти. "В случае продолжительного роста курса, удорожание импортных составляющих может привести к росту себестоимости", - добавил Леонов.В то же время, поставщики из Египта, Турции, Эквадора и некоторых других стран предупредили российских поставщиков и сети магазинов о приостановке отгрузок из-за ситуации на Украине, об этом в понедельник сообщили "Ведомости". Под ограничения попадают картофель, бананы, апельсины, яблоки и другие продукты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/veschi-1775090030.html

https://ria.ru/20220225/produkty-1775135521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, эквадор, россия, турция, руспродсоюз, продукты