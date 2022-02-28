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Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе
Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе - РИА Новости, 28.02.2022
Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе
Дефицита продуктов на российском рынке не будет, но даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:47
2022-02-28T20:31
экономика
эквадор
россия
турция
руспродсоюз
продукты
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дефицита продуктов на российском рынке не будет, но даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.Страны Запада ранее объявили новые санкции против России в связи с военной операцией в отношении Украины, которые заморозят использование большой части золотовалютных резервов Банка России и ограничат возможности поддержки рубля. Доллар и евро в понедельник обновили исторический максимум, подскочив до 109,185 рубля и 122 рубля соответственно. На этом фоне у бизнеса уже возникли сложности с частью операций с валютной составляющей. По сообщению "Известий", производители уже ищут замену импортному сырью, специям, упаковке в продуктах."Дефицита продуктов сегодня нет. Более того, поставщики и производители полностью готовы обеспечить возросший спрос на продовольственные товары, если он возникнет", - сказал Леонов."Правильнее сказать, что не поставщики ищут замену импортному сырью, а торговые сети запрашивают у поставщиков информацию по импортным составляющим себестоимости производства продуктов. Вероятно, она необходима для оценки рисков в случае продолжительного скачка курса валют", - отметил зампред Руспродсоюза.Он добавил, что российские поставщики также сталкиваются с требованиями предоплаты со стороны иностранных коллег.При этом себестоимость продуктов все еще может вырасти. "В случае продолжительного роста курса, удорожание импортных составляющих может привести к росту себестоимости", - добавил Леонов.В то же время, поставщики из Египта, Турции, Эквадора и некоторых других стран предупредили российских поставщиков и сети магазинов о приостановке отгрузок из-за ситуации на Украине, об этом в понедельник сообщили "Ведомости". Под ограничения попадают картофель, бананы, апельсины, яблоки и другие продукты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/veschi-1775090030.html
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экономика, эквадор, россия, турция, руспродсоюз, продукты
17:47 28.02.2022 (обновлено: 20:31 28.02.2022)
 
Дефицита продуктов на российском рынке не будет, заявили в Руспродсоюзе

Зампред правления Руспродсоюза Леонов: дефицита продуктов не будет

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПолки с продуктами в супермаркете в Чите
Полки с продуктами в супермаркете в Чите - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Полки с продуктами в супермаркете в Чите
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дефицита продуктов на российском рынке не будет, но даже в случае роста спроса отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить, заявил РИА Новости зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.
Страны Запада ранее объявили новые санкции против России в связи с военной операцией в отношении Украины, которые заморозят использование большой части золотовалютных резервов Банка России и ограничат возможности поддержки рубля. Доллар и евро в понедельник обновили исторический максимум, подскочив до 109,185 рубля и 122 рубля соответственно. На этом фоне у бизнеса уже возникли сложности с частью операций с валютной составляющей. По сообщению "Известий", производители уже ищут замену импортному сырью, специям, упаковке в продуктах.
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"Дефицита продуктов сегодня нет. Более того, поставщики и производители полностью готовы обеспечить возросший спрос на продовольственные товары, если он возникнет", - сказал Леонов.
"Правильнее сказать, что не поставщики ищут замену импортному сырью, а торговые сети запрашивают у поставщиков информацию по импортным составляющим себестоимости производства продуктов. Вероятно, она необходима для оценки рисков в случае продолжительного скачка курса валют", - отметил зампред Руспродсоюза.
Он добавил, что российские поставщики также сталкиваются с требованиями предоплаты со стороны иностранных коллег.
При этом себестоимость продуктов все еще может вырасти. "В случае продолжительного роста курса, удорожание импортных составляющих может привести к росту себестоимости", - добавил Леонов.
В то же время, поставщики из Египта, Турции, Эквадора и некоторых других стран предупредили российских поставщиков и сети магазинов о приостановке отгрузок из-за ситуации на Украине, об этом в понедельник сообщили "Ведомости". Под ограничения попадают картофель, бананы, апельсины, яблоки и другие продукты.
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