https://ria.ru/20220228/priznanie-1775473808.html

В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР

В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Украина должна объявить о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:55

2022-02-28T07:55

2022-02-28T07:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

республика крым

признание днр и лнр в россии

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Украина должна объявить о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик Донбасса.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, киев, республика крым, признание днр и лнр в россии, симферополь