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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/priznanie-1775473808.html
В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР
В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Украина должна объявить о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T07:55
2022-02-28T07:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
республика крым
признание днр и лнр в россии
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Украина должна объявить о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик Донбасса.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/krym-1775119286.html
россия
киев
республика крым
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в мире, владимир путин, россия, киев, республика крым, признание днр и лнр в россии, симферополь
07:55 28.02.2022
 
В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР

Крымский парламентарий Фикс призвал Киев признать российский статус полуострова, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Украина должна объявить о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик Донбасса.

"Со стороны Украины должно быть признание Крыма и признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. А дальше украинский народ пусть сам избирает новую власть, тех, кого посчитает нужным, но, уверен, что это будут люди, которые привержены братским отношениям с Россией", — сказал Фикс РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на участок Северо-Крымского канала неподалеку от поселка Советский в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Конец еще одной блокады. Что с Северо-Крымским каналом сейчас
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевРеспублика КрымПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСимферополь
 
 
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