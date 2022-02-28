В Крыму призвали Киев объявить о российском статусе полуострова, ДНР и ЛНР
Крымский парламентарий Фикс призвал Киев признать российский статус полуострова, ДНР и ЛНР
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Украина должна объявить о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик Донбасса.
"Со стороны Украины должно быть признание Крыма и признание независимости Луганской и Донецкой народных республик. А дальше украинский народ пусть сам избирает новую власть, тех, кого посчитает нужным, но, уверен, что это будут люди, которые привержены братским отношениям с Россией", — сказал Фикс РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Никита Стома