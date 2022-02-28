13:04 28.02.2022 (обновлено: 14:55 28.02.2022)
Говорить о мерах социальной поддержки преждевременно, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: для мер по реагированию пока ничего не произошло
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия по мере поступления проблем реализует планы по реагированию на санкции, главное – минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Пока у нас ничего не произошло с вами... Еще раз повторяю: по мере поступления проблем, пока у нас ничего с вами не произошло", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли принять решения по поддержке граждан и экономики.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: М. Зубков