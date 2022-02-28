https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775543351.html

Говорить о мерах социальной поддержки преждевременно, заявил Песков

Говорить о мерах социальной поддержки преждевременно, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022

Говорить о мерах социальной поддержки преждевременно, заявил Песков

Россия по мере поступления проблем реализует планы по реагированию на санкции, главное – минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента страны... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:04

2022-02-28T13:04

2022-02-28T14:55

дмитрий песков

владимир путин

луганская народная республика

россия

великобритания

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия по мере поступления проблем реализует планы по реагированию на санкции, главное – минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков."Пока у нас ничего не произошло с вами... Еще раз повторяю: по мере поступления проблем, пока у нас ничего с вами не произошло", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли принять решения по поддержке граждан и экономики.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

луганская народная республика

россия

великобритания

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, россия, великобритания, ситуация в днр и лнр, в мире