https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания - РИА Новости, 28.02.2022
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания
Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания, сливочного масла и молока, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:16
2022-02-28T13:16
2022-02-28T13:16
республика адыгея
экономика
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания, сливочного масла и молока, сообщает пресс-служба республиканского правительства."По данным Адыгеястата, в сфере обработки в январе 2022 года индекс промышленного производства составил 111,1%, в том числе в производстве пищевых продуктов – 113,5%. В пищевой промышленности увеличилось производство консервов для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе - в 10,7 раза, производство масла сливочного – на 82,4%, молока, кроме сырого, – на 75,8%, а также некоторых других видов пищевой продукции", - говорится в сообщении.Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о важности наращивания темпов производства предприятий, увеличении объёмов производства в республике востребованной и конкурентоспособной продукции."Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть со своей стороны готова оказывать таким передовым предприятиям содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мурат кумпилов, республика адыгея
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания
Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания
КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания, сливочного масла и молока, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По данным Адыгеястата, в сфере обработки в январе 2022 года индекс промышленного производства составил 111,1%, в том числе в производстве пищевых продуктов – 113,5%. В пищевой промышленности увеличилось производство консервов для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе - в 10,7 раза, производство масла сливочного – на 82,4%, молока, кроме сырого, – на 75,8%, а также некоторых других видов пищевой продукции", - говорится в сообщении.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов
заявил о важности наращивания темпов производства предприятий, увеличении объёмов производства в республике востребованной и конкурентоспособной продукции.
"Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть со своей стороны готова оказывать таким передовым предприятиям содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки", – цитирует Кумпилова пресс-служба.