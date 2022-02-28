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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220228/pitanie-1775548160.html
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания - РИА Новости, 28.02.2022
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания
Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания, сливочного масла и молока, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:16
2022-02-28T13:16
республика адыгея
экономика
мурат кумпилов
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания, сливочного масла и молока, сообщает пресс-служба республиканского правительства."По данным Адыгеястата, в сфере обработки в январе 2022 года индекс промышленного производства составил 111,1%, в том числе в производстве пищевых продуктов – 113,5%. В пищевой промышленности увеличилось производство консервов для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе - в 10,7 раза, производство масла сливочного – на 82,4%, молока, кроме сырого, – на 75,8%, а также некоторых других видов пищевой продукции", - говорится в сообщении.Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о важности наращивания темпов производства предприятий, увеличении объёмов производства в республике востребованной и конкурентоспособной продукции."Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть со своей стороны готова оказывать таким передовым предприятиям содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
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экономика, мурат кумпилов, республика адыгея
13:16 28.02.2022
 
Адыгея зафиксировала рост производства консервов для детского питания

Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание Администрации Республики Адыгея в Майкопе
Здание Администрации Республики Адыгея в Майкопе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Здание Администрации Республики Адыгея в Майкопе
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КРАСНОДАР, 28 фев – РИА Новости. Статистики в Адыгее зафиксировали рост промпроизводства консервов для детского питания, сливочного масла и молока, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По данным Адыгеястата, в сфере обработки в январе 2022 года индекс промышленного производства составил 111,1%, в том числе в производстве пищевых продуктов – 113,5%. В пищевой промышленности увеличилось производство консервов для детского питания, на фруктовой и фруктово-овощной основе - в 10,7 раза, производство масла сливочного – на 82,4%, молока, кроме сырого, – на 75,8%, а также некоторых других видов пищевой продукции", - говорится в сообщении.
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Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о важности наращивания темпов производства предприятий, увеличении объёмов производства в республике востребованной и конкурентоспособной продукции.
"Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть со своей стороны готова оказывать таким передовым предприятиям содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
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