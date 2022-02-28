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https://ria.ru/20220228/pisateli-1775608380.html
Более ста российских писателей поддержали спецоперацию на Украине
Более ста российских писателей поддержали спецоперацию на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Более ста российских писателей поддержали спецоперацию на Украине
Российские писатели выступили с открытым обращением, в котором заявили о том, что спецоперация РФ на Украине направлена на установление мира в Европе. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:32
2022-02-28T16:32
общество
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
литературная газета
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские писатели выступили с открытым обращением, в котором заявили о том, что спецоперация РФ на Украине направлена на установление мира в Европе.К 28 февраля обращение подписали более 100 писателей."Русские не начинают войну. Русские обычно ее заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир... Мы любим украинский народ, поем украинские песни, смотрим украинское кино, молимся в одних и тех же храмах... Россию часто назначали виновницей того, в чем виноваты были другие. Величие нашей культуры, армии, духа воспринималось как то, с чем надо покончить", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте "Литературной газеты".В обращении также говорится о том, что писатели хотят, чтобы "Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной". "Но не хотим, чтобы ею правили нацисты", - отметили писатели.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html
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Александра Покровская
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4.7
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общество, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, литературная газета
16:32 28.02.2022
 
Более ста российских писателей поддержали спецоперацию на Украине

Более ста российских писателей поддержали проведение спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие в колонне военной техники
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские писатели выступили с открытым обращением, в котором заявили о том, что спецоперация РФ на Украине направлена на установление мира в Европе.
К 28 февраля обращение подписали более 100 писателей.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
"Русские не начинают войну. Русские обычно ее заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир... Мы любим украинский народ, поем украинские песни, смотрим украинское кино, молимся в одних и тех же храмах... Россию часто назначали виновницей того, в чем виноваты были другие. Величие нашей культуры, армии, духа воспринималось как то, с чем надо покончить", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте "Литературной газеты".
В обращении также говорится о том, что писатели хотят, чтобы "Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной". "Но не хотим, чтобы ею правили нацисты", - отметили писатели.
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Опубликовано: А. Покровская
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛитературная газета
 
 
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