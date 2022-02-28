Более ста российских писателей поддержали спецоперацию на Украине
Более ста российских писателей поддержали проведение спецоперации на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские писатели выступили с открытым обращением, в котором заявили о том, что спецоперация РФ на Украине направлена на установление мира в Европе.
К 28 февраля обращение подписали более 100 писателей.
"Русские не начинают войну. Русские обычно ее заканчивают. Специальная военная операция России направлена на то, чтобы в Европе установился мир... Мы любим украинский народ, поем украинские песни, смотрим украинское кино, молимся в одних и тех же храмах... Россию часто назначали виновницей того, в чем виноваты были другие. Величие нашей культуры, армии, духа воспринималось как то, с чем надо покончить", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте "Литературной газеты".
В обращении также говорится о том, что писатели хотят, чтобы "Украина была суверенной и дружественной, процветающей и свободной". "Но не хотим, чтобы ею правили нацисты", - отметили писатели.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Опубликовано: А. Покровская