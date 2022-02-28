13:56 28.02.2022 (обновлено: 14:07 28.02.2022)
Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей
Глава МИД Белоруссии Макей: Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций РФ и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
"Президент Лукашенко надеется, что удастся найти решение всех кризисных вопросов, и все белорусы молятся за это", - сказал Макей, обращаясь к делегациям в начале встречи. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "любые просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены". "Ждем результатов", - добавил Макей.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Е. Зайцева