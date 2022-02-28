https://ria.ru/20220228/peregovory-1775561357.html

Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей

Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей - РИА Новости, 28.02.2022

Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций РФ и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов, заявил глава МИД... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:56

2022-02-28T13:56

2022-02-28T14:07

украина

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белоруссия

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владимир мединский

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций РФ и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Президент Лукашенко надеется, что удастся найти решение всех кризисных вопросов, и все белорусы молятся за это", - сказал Макей, обращаясь к делегациям в начале встречи. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что "любые просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены". "Ждем результатов", - добавил Макей.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

https://ria.ru/20220228/kazakhstan-1775559126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, белоруссия, владимир макей , александр лукашенко, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, москва