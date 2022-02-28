Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775561357.html
Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей
Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей - РИА Новости, 28.02.2022
Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций РФ и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов, заявил глава МИД... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:56
2022-02-28T14:07
украина
россия
белоруссия
владимир макей
александр лукашенко
в мире
владимир зеленский
владимир мединский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775519220_115:0:3756:2048_1920x0_80_0_0_f52218b7937e9c1d0fb658c8ff65ac75.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций РФ и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины"."Президент Лукашенко надеется, что удастся найти решение всех кризисных вопросов, и все белорусы молятся за это", - сказал Макей, обращаясь к делегациям в начале встречи. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что "любые просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены". "Ждем результатов", - добавил Макей.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
https://ria.ru/20220228/kazakhstan-1775559126.html
украина
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775519220_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_d6ef8c30315f0e3998b12b33e9245e3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, белоруссия, владимир макей , александр лукашенко, в мире, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, москва
13:56 28.02.2022 (обновлено: 14:07 28.02.2022)
 
Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей: Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Переговоры России и Украины в Гомельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что на встрече делегаций РФ и Украины получится найти решение всех кризисных вопросов, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
В понедельник начались переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины
"Президент Лукашенко надеется, что удастся найти решение всех кризисных вопросов, и все белорусы молятся за это", - сказал Макей, обращаясь к делегациям в начале встречи. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "любые просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены". "Ждем результатов", - добавил Макей.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
УкраинаРоссияБелоруссияВладимир МакейАлександр ЛукашенкоВ миреВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала