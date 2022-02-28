https://ria.ru/20220228/peregovory-1775523172.html
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся - РИА Новости, 28.02.2022
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся
Член российской делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:53
2022-02-28T11:53
2022-02-28T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
леонид слуцкий (политик)
в мире
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член российской делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся."Скоро начнем", - написал он в Telegram-канале.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775500148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:53 28.02.2022 (обновлено: 11:56 28.02.2022)
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся
Депутат Слуцкий анонсировал скорое начало переговоров с украинской делегацией