https://ria.ru/20220228/peregovory-1775523172.html

Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся

Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся - РИА Новости, 28.02.2022

Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся

Член российской делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:53

2022-02-28T11:53

2022-02-28T11:56

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леонид слуцкий (политик)

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член российской делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся."Скоро начнем", - написал он в Telegram-канале.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775500148.html

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Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр