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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775523172.html
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся - РИА Новости, 28.02.2022
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся
Член российской делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:53
2022-02-28T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
леонид слуцкий (политик)
в мире
белоруссия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член российской делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся."Скоро начнем", - написал он в Telegram-канале.Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.
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леонид слуцкий (политик), в мире, белоруссия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:53 28.02.2022 (обновлено: 11:56 28.02.2022)
 
Слуцкий заявил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся

Депутат Слуцкий анонсировал скорое начало переговоров с украинской делегацией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член российской делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что переговоры с украинской делегацией скоро начнутся.
"Скоро начнем", - написал он в Telegram-канале.
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским.
Не спали всю ночь – Мединский об ожидании украинской делегации на переговоры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:35
Российская делегация не спала всю ночь перед переговорами, заявил Мединский
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛеонид Слуцкий (политик)В миреБелоруссияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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