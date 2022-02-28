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Переговоры России и Украины
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Переговоры России и Украины
Российская и украинская делегации проводят переговоры в Белоруссии. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:04
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россия
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Российская и украинская делегации проводят переговоры в Белоруссии.Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
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LIVE: Российско-украинские мирные переговоры
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россия, украина, видео
Переговоры России и Украины
Российская и украинская делегации проводят переговоры в Белоруссии.
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12:04 28.02.2022 (обновлено: 12:19 28.02.2022)
 

Переговоры России и Украины

Читать ria.ru в
Российская и украинская делегации проводят переговоры в Белоруссии.
Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Опубликовано: М. Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
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