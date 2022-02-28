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Переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Переговоры России и Украины

Российская и украинская делегации проводят переговоры в Белоруссии. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:04

2022-02-28T12:04

2022-02-28T12:19

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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Российская и украинская делегации проводят переговоры в Белоруссии.Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Зубков

россия, украина, видео