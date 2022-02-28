https://ria.ru/20220228/peregovory-1775489582.html

Мирошник считает, что делегация Украины могла получить в Польше указания

Мирошник считает, что делегация Украины могла получить в Польше указания - РИА Новости, 28.02.2022

Мирошник считает, что делегация Украины могла получить в Польше указания

Украинская делегация на запланированных в Белоруссии переговорах с Россией могла получить в Польше указания западных кураторов, причем они вряд ли содержали... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:52

2022-02-28T09:52

2022-02-28T09:52

польша

украина

россия

владимир мединский

владимир зеленский

александр лукашенко

родион мирошник

дмитрий песков

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинская делегация на запланированных в Белоруссии переговорах с Россией могла получить в Польше указания западных кураторов, причем они вряд ли содержали стремление к прекращению конфликта, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник."Слишком долгую поездку объясняют "проблемами логистики". Якобы из опасений за собственную жизнь переговорщики от Киева отправились в Гомель через территорию Польши. При этом безопасность, похоже, здесь притянута за уши. Не исключаю, что в Польше переговорщики получали последние инструкции от американцев, но, скорее всего, от англичан", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его оценке, установки западных кураторов "вряд ли будут содержать стремление к прекращению конфликта - его слишком долго раздували, и сейчас активно поддерживают"."Самым сложным на начальном этапе будет поиск "зоны сделки". Если Киев снова потребует безоговорочного вывода вооруженных сил, диалог обречен", - прогнозирует представитель ЛНР.Ранее в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что площадка для переговоров России и Украины в Белоруссии подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.До этого близкий к соорганизаторам переговоров белорусский политолог Юрий Воскресенский говорил РИА Новости, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор Лукашенко с Зеленским. Позже Sputnik Беларусь сообщил, что местом переговоров России и Украины будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Воскресенский сообщал, что переговоры вместо ранее заявленного вечера воскресенья пройдут утром в понедельник, потому что украинская делегация из соображений безопасности выехала наземным транспортом к месту проведения переговоров в Белоруссии через Польшу.

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775442261.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, украина, россия, владимир мединский, владимир зеленский, александр лукашенко, родион мирошник, дмитрий песков