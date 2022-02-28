https://ria.ru/20220228/peregovory-1775463054.html
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной
Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:18
2022-02-28T03:18
2022-02-28T04:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775128242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f239472f9d6f02aa4a1487873480c5f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775462814.html
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775452924.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775128242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de74736eebb726919d70864743bcbc40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
03:18 28.02.2022 (обновлено: 04:05 28.02.2022)
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: важно, чтобы Украина согласилась на переговоры с Россией
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости.
Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews
.
"Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту (России Владимиру) Путину полностью подорвано", - заявила фон дер Ляйен.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.