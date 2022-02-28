https://ria.ru/20220228/peregovory-1775463054.html

В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:18

2022-02-28T03:18

2022-02-28T04:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз