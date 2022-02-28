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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/peregovory-1775463054.html
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной
Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:18
2022-02-28T04:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775462814.html
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в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
03:18 28.02.2022 (обновлено: 04:05 28.02.2022)
 
В ЕС прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: важно, чтобы Украина согласилась на переговоры с Россией

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Украинской стороне стоит согласиться на переговоры с Россией, при этом ее должны устраивать условия этих переговоров, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews.
"Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту (России Владимиру) Путину полностью подорвано", - заявила фон дер Ляйен.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, куда поехала российская делегация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским. Позже Sputnik Беларусь указывал, что местом переговоров будет пункт пропуска Александровка-Вильча.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
03:08
Постпред Украины в ООН обвинил Минск в участии в "агрессии" против Киева
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине заявили, что не будут капитулировать после переговоров
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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