https://ria.ru/20220228/onischenko-1775572638.html

Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 28.02.2022

Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Обстановка с коронавирусной инфекцией в России улучшается, эпидситуация становится более управляемой, заявил заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:32

2022-02-28T14:32

2022-02-28T14:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

геннадий онищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обстановка с коронавирусной инфекцией в России улучшается, эпидситуация становится более управляемой, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко."Эпидемическая ситуация сегодня в нашей стране становится более управляемой. Ситуация по ковиду улучшается, по гриппу она под контролем. К концу марта она, я уверен, будет еще более управляемой", - сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в России выявлено 106 920 новых случаев COVID-19, умерли 733 человека.

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, геннадий онищенко