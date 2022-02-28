https://ria.ru/20220228/onischenko-1775572638.html
Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 28.02.2022
Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Обстановка с коронавирусной инфекцией в России улучшается, эпидситуация становится более управляемой, заявил заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:32
2022-02-28T14:32
2022-02-28T14:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
геннадий онищенко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обстановка с коронавирусной инфекцией в России улучшается, эпидситуация становится более управляемой, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко."Эпидемическая ситуация сегодня в нашей стране становится более управляемой. Ситуация по ковиду улучшается, по гриппу она под контролем. К концу марта она, я уверен, будет еще более управляемой", - сказал Онищенко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в России выявлено 106 920 новых случаев COVID-19, умерли 733 человека.
https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, геннадий онищенко
Онищенко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Зампрезидента РАО Онищенко назвал эпидемическую ситуацию в стране более управляемой