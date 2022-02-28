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Вологодская область смягчит ограничения по коронавирусу

Вологодская область смягчит ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 28.02.2022

Вологодская область смягчит ограничения по коронавирусу

В Вологодской области будет смягчен ряд ограничений из-за стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:11

2022-02-28T17:11

2022-02-28T17:11

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

олег кувшинников

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коронавирусы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев - РИА Новости. В Вологодской области будет смягчен ряд ограничений из-за стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По озвученной на оперштабе информации, коэффициент распространения COVID-19 в регионе на сегодня снизился до 0,85, моногоспитали заполнены на 69%. Из функционирующих 1790 коек заняты 1250."С учетом текущей динамики считаю возможным продолжить процесс снятия ограничений", - сказал Олег Кувшинников.Он поручил с 1 марта возобновить проведение деловых и конгрессных мероприятий органами власти в регионе, снять рекомендации по самоизоляции для людей в возрасте 60+, а также снять рекомендации работодателям по переводу сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, поручено снять временные ограничения на работу организаций общественного питания, которые сейчас открыты с 6 утра до 23 часов вечера.Кувшинников добавил, что режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до конца марта.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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