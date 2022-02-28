https://ria.ru/20220228/nebenzya-1775698939.html

Небензя указал на главную слабость Зеленского

Небензя указал на главную слабость Зеленского - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя указал на главную слабость Зеленского

Владимир Зеленский показал неспособность сопротивляться радикалам у власти в Киеве, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:43

2022-02-28T23:43

2022-02-28T23:43

в мире

украина

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg

ООН, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский показал неспособность сопротивляться радикалам у власти в Киеве, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Реальная власть на Украине принадлежит радикалам и нацистам, у которых своя повестка. И президент Зеленский продемонстрировал, что он слаб, что у него нет политической воли и силы сопротивляться тем радикалам, которые являются главной политический силой на сегодняшней Украине", - сказал Небензя.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Покровская

Александра Покровская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, василий небензя