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Небензя указал на главную слабость Зеленского
Небензя указал на главную слабость Зеленского - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя указал на главную слабость Зеленского
Владимир Зеленский показал неспособность сопротивляться радикалам у власти в Киеве, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:43
2022-02-28T23:43
2022-02-28T23:43
в мире
украина
василий небензя
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский показал неспособность сопротивляться радикалам у власти в Киеве, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя."Реальная власть на Украине принадлежит радикалам и нацистам, у которых своя повестка. И президент Зеленский продемонстрировал, что он слаб, что у него нет политической воли и силы сопротивляться тем радикалам, которые являются главной политический силой на сегодняшней Украине", - сказал Небензя.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, василий небензя
Небензя указал на главную слабость Зеленского
Небензя: Зеленский показал, что слаб и не может сопротивляться радикалам у власти