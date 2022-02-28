12:23 28.02.2022 (обновлено: 12:26 28.02.2022)
В СК рассказали о военных преступлениях украинских националистов
СК: украинские националисты совершают военные преступления против мирного населения ЛНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские националисты, переодеваясь в форму народной милиции ЛНР, расстреливают местных жителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что в Мариуполе украинские националисты удерживают граждан, прикрываясь ими как живым щитом из-за опасений штурма. "Фактически гражданское население является заложниками. На опубликованных в СМИ и социальных сетях кадрах видно, что украинские военные стреляют в людей, которые пытаются покинуть город", - подчеркнули в ведомстве.
В СК РФ добавили, что данные действия украинских военных и националистов, а также использование наступательного вооружения и бессмысленное разрушение городов - серьезнейшие нарушения норм международного права и квалифицируются как военные преступления.
"Кроме того, достоверно известно, что западное вооружение, которое оставляют украинские силовики в Донбассе, имеет наступательный, а не оборонный характер. И оно также использовалось против мирных жителей", - отметили в ведомстве.
Председатель СК России (Александр Бастрыкин - ред.) поручил ГСУ СК фиксировать, документировать и расследовать такие факты. Все эти данные необходимы для последующего привлечения виновных к ответственности", - подытожили в Следственном комитете.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Е. Зайцева