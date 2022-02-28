Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/natsionalisty-1775531936.html
В СК рассказали о военных преступлениях украинских националистов
В СК рассказали о военных преступлениях украинских националистов - РИА Новости, 28.02.2022
В СК рассказали о военных преступлениях украинских националистов
Украинские националисты, переодеваясь в форму народной милиции ЛНР, расстреливают местных жителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:26
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
владимир путин
дмитрий песков
россия
москва
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские националисты, переодеваясь в форму народной милиции ЛНР, расстреливают местных жителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ."Согласно полученным сведениям в ЛНР националисты активно ведут диверсионную работу против мирного населения. Переодеваясь в форму народной милиции Луганска, они расстреливают местных жителей, которые не участвуют в военном конфликте", - сказали в ведомстве.Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что в Мариуполе украинские националисты удерживают граждан, прикрываясь ими как живым щитом из-за опасений штурма. "Фактически гражданское население является заложниками. На опубликованных в СМИ и социальных сетях кадрах видно, что украинские военные стреляют в людей, которые пытаются покинуть город", - подчеркнули в ведомстве.В СК РФ добавили, что данные действия украинских военных и националистов, а также использование наступательного вооружения и бессмысленное разрушение городов - серьезнейшие нарушения норм международного права и квалифицируются как военные преступления."Кроме того, достоверно известно, что западное вооружение, которое оставляют украинские силовики в Донбассе, имеет наступательный, а не оборонный характер. И оно также использовалось против мирных жителей", - отметили в ведомстве.Председатель СК России (Александр Бастрыкин - ред.) поручил ГСУ СК фиксировать, документировать и расследовать такие факты. Все эти данные необходимы для последующего привлечения виновных к ответственности", - подытожили в Следственном комитете.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
https://ria.ru/20220228/kontakt-1775506908.html
https://ria.ru/20220226/bezhentsy-1775212927.html
россия
москва
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир путин, дмитрий песков, россия, москва, луганская народная республика, донецкая народная республика
12:23 28.02.2022 (обновлено: 12:26 28.02.2022)
 
В СК рассказали о военных преступлениях украинских националистов

СК: украинские националисты совершают военные преступления против мирного населения ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские националисты, переодеваясь в форму народной милиции ЛНР, расстреливают местных жителей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Согласно полученным сведениям в ЛНР националисты активно ведут диверсионную работу против мирного населения. Переодеваясь в форму народной милиции Луганска, они расстреливают местных жителей, которые не участвуют в военном конфликте", - сказали в ведомстве.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:00
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса
Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что в Мариуполе украинские националисты удерживают граждан, прикрываясь ими как живым щитом из-за опасений штурма. "Фактически гражданское население является заложниками. На опубликованных в СМИ и социальных сетях кадрах видно, что украинские военные стреляют в людей, которые пытаются покинуть город", - подчеркнули в ведомстве.
В СК РФ добавили, что данные действия украинских военных и националистов, а также использование наступательного вооружения и бессмысленное разрушение городов - серьезнейшие нарушения норм международного права и квалифицируются как военные преступления.
"Кроме того, достоверно известно, что западное вооружение, которое оставляют украинские силовики в Донбассе, имеет наступательный, а не оборонный характер. И оно также использовалось против мирных жителей", - отметили в ведомстве.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сотрудники СК встретились с беженцами из Донбасса в Ростовской области
Председатель СК России (Александр Бастрыкин - ред.) поручил ГСУ СК фиксировать, документировать и расследовать такие факты. Все эти данные необходимы для последующего привлечения виновных к ответственности", - подытожили в Следственном комитете.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для лайнеров, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
В миреСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияМоскваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала