https://ria.ru/20220228/nato-1775551184.html

В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной

В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной - РИА Новости, 28.02.2022

В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной

Реакция РФ на нарушение НАТО договора о нерасширении до границ России логична, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:25

2022-02-28T13:25

2022-02-28T13:25

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Реакция РФ на нарушение НАТО договора о нерасширении до границ России логична, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич."Речь идет о теории сдерживания, которая была ведущей, пока существовали два больших мировых военных блока. Сейчас этого больше нет, и когда НАТО подумала, что может свободно делать, что хочет, и может приближаться к России до самых стен Кремля, последовала такая реакция Москвы, которая логична, потому что НАТО нарушила договор, который был с Россией о нерасширении на границы РФ", - приводит агентство Танюг видеозапись заявления Дачича.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, москва, россия, украина, нато, в мире