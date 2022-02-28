https://ria.ru/20220228/nato-1775551184.html
В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной
В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной - РИА Новости, 28.02.2022
В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной
Реакция РФ на нарушение НАТО договора о нерасширении до границ России логична, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:25
2022-02-28T13:25
2022-02-28T13:25
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Реакция РФ на нарушение НАТО договора о нерасширении до границ России логична, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич."Речь идет о теории сдерживания, которая была ведущей, пока существовали два больших мировых военных блока. Сейчас этого больше нет, и когда НАТО подумала, что может свободно делать, что хочет, и может приближаться к России до самых стен Кремля, последовала такая реакция Москвы, которая логична, потому что НАТО нарушила договор, который был с Россией о нерасширении на границы РФ", - приводит агентство Танюг видеозапись заявления Дачича.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, россия, украина, нато, в мире
В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной
Спикер парламента Сербии Дачич: реакция России на отказ НАТО от нерасширения логична