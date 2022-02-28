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В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной
В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной - РИА Новости, 28.02.2022
В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной
Реакция РФ на нарушение НАТО договора о нерасширении до границ России логична, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:25
2022-02-28T13:25
владимир путин
москва
россия
украина
нато
в мире
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Реакция РФ на нарушение НАТО договора о нерасширении до границ России логична, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич."Речь идет о теории сдерживания, которая была ведущей, пока существовали два больших мировых военных блока. Сейчас этого больше нет, и когда НАТО подумала, что может свободно делать, что хочет, и может приближаться к России до самых стен Кремля, последовала такая реакция Москвы, которая логична, потому что НАТО нарушила договор, который был с Россией о нерасширении на границы РФ", - приводит агентство Танюг видеозапись заявления Дачича.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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владимир путин, москва, россия, украина, нато, в мире
13:25 28.02.2022
 
В Сербии назвали реакцию России на отказ НАТО от нерасширения логичной

Спикер парламента Сербии Дачич: реакция России на отказ НАТО от нерасширения логична

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Реакция РФ на нарушение НАТО договора о нерасширении до границ России логична, заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич.
"Речь идет о теории сдерживания, которая была ведущей, пока существовали два больших мировых военных блока. Сейчас этого больше нет, и когда НАТО подумала, что может свободно делать, что хочет, и может приближаться к России до самых стен Кремля, последовала такая реакция Москвы, которая логична, потому что НАТО нарушила договор, который был с Россией о нерасширении на границы РФ", - приводит агентство Танюг видеозапись заявления Дачича.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин указал на агрессивные высказывания НАТО в адрес России
Опубликовано: О. Маркова
 
Владимир ПутинМоскваРоссияУкраинаНАТОВ мире
 
 
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