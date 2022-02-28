https://ria.ru/20220228/naselenie-1775514211.html

Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения

Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения - РИА Новости, 28.02.2022

Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения

Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:23

2022-02-28T11:23

2022-02-28T11:23

хабаровский край

ванинский район

население

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ХАБАРОВСК, 28 фев - РИА Новости. Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев.Глава края принял участие в совещании под управлением зампреда правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, улучшения работы с инвесторами на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ), повышения качества жизни дальневосточников и северян."В Москве на совещании обсуждали миграционное сальдо Дальнего Востока... Хабаровский край занял второе место по притоку населения в макрорегионе. У нас впервые за 10 лет отмечен миграционный прирост населения. Он составил 5,7 тысяч человек (за 2021 год - ред.). Замечу, что годом ранее была зафиксирована миграционная убыль 7,9 тысяч человек", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.Он отметил, что прибывающие отдают предпочтение городам, но едут и в районы. Так, в Хабаровске прибавилось на 6 494 человек, в Комсомольске-на-Амуре - на 297, Хабаровский район "прирос" 855 жителями, а в Ванинский район прибыли жить 77 человек.В региональном министерстве экономического развития ранее рассказали, что в Хабаровский край переезжали из Еврейской автономной области, Забайкалья, Приморья, Сахалина и Республики Бурятия. Помимо этого, по данным местного кабмина, зарегистрировано положительное сальдо внешней (международной) миграции, в основном со странами СНГ. В регионе продолжается реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом."Миграционный прирост сформировался за счет привлечения специалистов для работы на предприятиях, расширяющих производство. До 2026 года планируется дополнительно привлечь не менее 8 тысяч человек для реализации крупных инвестиционных проектов", - уточнил губернатор.По данным правительства региона, ещё недавно Хабаровский край был лидером в ДФО по оттоку населения. Сегодня ситуация в корне изменилась. Это стало возможным благодаря реализации крупных проектов, о которых губернатор договорился с федеральным центром и крупным бизнесом, отметили в ведомстве. В прошлом году объем инвестиций в Хабаровском крае превысил 260 миллиардов рублей. Рост в сопоставимых ценах составил 3%.По словам губернатора края, ключевыми проектами на территории региона по "Дальневосточной концессии" станут сразу несколько социально значимых объектов. В их числе – строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, реконструкция санатория "Уссури" и создание круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей. "Сегодня готовим эти проекты для рассмотрения на президиуме правительственной комиссии по Дальнему Востоку", - напомнил Дегтярев.В программу дальневосточной реновации вошли три города края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка" власти приступили к разработке мастер-плана крупной городской агломерации - Хабаровска. "Поэтому предлагаем провести презентацию первого мастер-плана в рамках предстоящего ВЭФ-2022", - заявил губернатор.По итогам совещания Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учетом текущей общественно-экономической ситуации.

https://ria.ru/20220216/master-plan-1773072737.html

https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html

https://ria.ru/20220124/kadry-1769204883.html

ванинский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ванинский район, население