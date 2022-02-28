Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220228/naselenie-1775514211.html
Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения
Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения - РИА Новости, 28.02.2022
Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения
Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:23
2022-02-28T11:23
хабаровский край
ванинский район
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765961197_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_9b0b85b6c74144b5f75d79e568c161cb.jpg
ХАБАРОВСК, 28 фев - РИА Новости. Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев.Глава края принял участие в совещании под управлением зампреда правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, улучшения работы с инвесторами на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ), повышения качества жизни дальневосточников и северян."В Москве на совещании обсуждали миграционное сальдо Дальнего Востока... Хабаровский край занял второе место по притоку населения в макрорегионе. У нас впервые за 10 лет отмечен миграционный прирост населения. Он составил 5,7 тысяч человек (за 2021 год - ред.). Замечу, что годом ранее была зафиксирована миграционная убыль 7,9 тысяч человек", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.Он отметил, что прибывающие отдают предпочтение городам, но едут и в районы. Так, в Хабаровске прибавилось на 6 494 человек, в Комсомольске-на-Амуре - на 297, Хабаровский район "прирос" 855 жителями, а в Ванинский район прибыли жить 77 человек.В региональном министерстве экономического развития ранее рассказали, что в Хабаровский край переезжали из Еврейской автономной области, Забайкалья, Приморья, Сахалина и Республики Бурятия. Помимо этого, по данным местного кабмина, зарегистрировано положительное сальдо внешней (международной) миграции, в основном со странами СНГ. В регионе продолжается реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом."Миграционный прирост сформировался за счет привлечения специалистов для работы на предприятиях, расширяющих производство. До 2026 года планируется дополнительно привлечь не менее 8 тысяч человек для реализации крупных инвестиционных проектов", - уточнил губернатор.По данным правительства региона, ещё недавно Хабаровский край был лидером в ДФО по оттоку населения. Сегодня ситуация в корне изменилась. Это стало возможным благодаря реализации крупных проектов, о которых губернатор договорился с федеральным центром и крупным бизнесом, отметили в ведомстве. В прошлом году объем инвестиций в Хабаровском крае превысил 260 миллиардов рублей. Рост в сопоставимых ценах составил 3%.По словам губернатора края, ключевыми проектами на территории региона по "Дальневосточной концессии" станут сразу несколько социально значимых объектов. В их числе – строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, реконструкция санатория "Уссури" и создание круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей. "Сегодня готовим эти проекты для рассмотрения на президиуме правительственной комиссии по Дальнему Востоку", - напомнил Дегтярев.В программу дальневосточной реновации вошли три города края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка" власти приступили к разработке мастер-плана крупной городской агломерации - Хабаровска. "Поэтому предлагаем провести презентацию первого мастер-плана в рамках предстоящего ВЭФ-2022", - заявил губернатор.По итогам совещания Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учетом текущей общественно-экономической ситуации.
https://ria.ru/20220216/master-plan-1773072737.html
https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html
https://ria.ru/20220124/kadry-1769204883.html
ванинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765961197_0:0:819:614_1920x0_80_0_0_ddaccce919616ced01f250e538c412c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ванинский район, население
11:23 28.02.2022
 

Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 фев - РИА Новости. Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава края принял участие в совещании под управлением зампреда правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, улучшения работы с инвесторами на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ), повышения качества жизни дальневосточников и северян.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 11:31Хабаровский край
Дегтярев рассказал о разработке мастер-плана Советской Гавани
"В Москве на совещании обсуждали миграционное сальдо Дальнего Востока... Хабаровский край занял второе место по притоку населения в макрорегионе. У нас впервые за 10 лет отмечен миграционный прирост населения. Он составил 5,7 тысяч человек (за 2021 год - ред.). Замечу, что годом ранее была зафиксирована миграционная убыль 7,9 тысяч человек", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.
Он отметил, что прибывающие отдают предпочтение городам, но едут и в районы. Так, в Хабаровске прибавилось на 6 494 человек, в Комсомольске-на-Амуре - на 297, Хабаровский район "прирос" 855 жителями, а в Ванинский район прибыли жить 77 человек.
В региональном министерстве экономического развития ранее рассказали, что в Хабаровский край переезжали из Еврейской автономной области, Забайкалья, Приморья, Сахалина и Республики Бурятия. Помимо этого, по данным местного кабмина, зарегистрировано положительное сальдо внешней (международной) миграции, в основном со странами СНГ. В регионе продолжается реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 12:27Хабаровский край
Пакет инвестпроектов в Хабаровском крае оценили в семь триллионов рублей
"Миграционный прирост сформировался за счет привлечения специалистов для работы на предприятиях, расширяющих производство. До 2026 года планируется дополнительно привлечь не менее 8 тысяч человек для реализации крупных инвестиционных проектов", - уточнил губернатор.
По данным правительства региона, ещё недавно Хабаровский край был лидером в ДФО по оттоку населения. Сегодня ситуация в корне изменилась. Это стало возможным благодаря реализации крупных проектов, о которых губернатор договорился с федеральным центром и крупным бизнесом, отметили в ведомстве. В прошлом году объем инвестиций в Хабаровском крае превысил 260 миллиардов рублей. Рост в сопоставимых ценах составил 3%.
"По итогам нацрейтинга-2021 Хабаровский край вошел в 17-ю группу из 29. Бизнес оценил регион лучше, чем в предыдущем периоде. Дальнейшую работу по инвестклимату мы ориентируем на внедрение "Регионального инвестиционного стандарта". По моему обращению в правительство России нас включили в 30-ку пилотных регионов для отработки требований стандарта", - пояснил Дегтярев на совещании.
По словам губернатора края, ключевыми проектами на территории региона по "Дальневосточной концессии" станут сразу несколько социально значимых объектов. В их числе – строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, реконструкция санатория "Уссури" и создание круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей. "Сегодня готовим эти проекты для рассмотрения на президиуме правительственной комиссии по Дальнему Востоку", - напомнил Дегтярев.
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 10:21Хабаровский край
В Хабаровском крае занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода"
В программу дальневосточной реновации вошли три города края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка" власти приступили к разработке мастер-плана крупной городской агломерации - Хабаровска. "Поэтому предлагаем провести презентацию первого мастер-плана в рамках предстоящего ВЭФ-2022", - заявил губернатор.
По итогам совещания Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учетом текущей общественно-экономической ситуации.
Опубликовано: А. Смирнов
 
Хабаровский крайВанинский районНаселение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала