https://ria.ru/20220228/naselenie-1775514211.html
Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения
Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения - РИА Новости, 28.02.2022
Дегтярев: впервые за 10 лет в Хабаровском крае отмечен прирост населения
Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:23
2022-02-28T11:23
2022-02-28T11:23
хабаровский край
ванинский район
население
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ХАБАРОВСК, 28 фев - РИА Новости. Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев.Глава края принял участие в совещании под управлением зампреда правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики, улучшения работы с инвесторами на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ), повышения качества жизни дальневосточников и северян."В Москве на совещании обсуждали миграционное сальдо Дальнего Востока... Хабаровский край занял второе место по притоку населения в макрорегионе. У нас впервые за 10 лет отмечен миграционный прирост населения. Он составил 5,7 тысяч человек (за 2021 год - ред.). Замечу, что годом ранее была зафиксирована миграционная убыль 7,9 тысяч человек", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.Он отметил, что прибывающие отдают предпочтение городам, но едут и в районы. Так, в Хабаровске прибавилось на 6 494 человек, в Комсомольске-на-Амуре - на 297, Хабаровский район "прирос" 855 жителями, а в Ванинский район прибыли жить 77 человек.В региональном министерстве экономического развития ранее рассказали, что в Хабаровский край переезжали из Еврейской автономной области, Забайкалья, Приморья, Сахалина и Республики Бурятия. Помимо этого, по данным местного кабмина, зарегистрировано положительное сальдо внешней (международной) миграции, в основном со странами СНГ. В регионе продолжается реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом."Миграционный прирост сформировался за счет привлечения специалистов для работы на предприятиях, расширяющих производство. До 2026 года планируется дополнительно привлечь не менее 8 тысяч человек для реализации крупных инвестиционных проектов", - уточнил губернатор.По данным правительства региона, ещё недавно Хабаровский край был лидером в ДФО по оттоку населения. Сегодня ситуация в корне изменилась. Это стало возможным благодаря реализации крупных проектов, о которых губернатор договорился с федеральным центром и крупным бизнесом, отметили в ведомстве. В прошлом году объем инвестиций в Хабаровском крае превысил 260 миллиардов рублей. Рост в сопоставимых ценах составил 3%.По словам губернатора края, ключевыми проектами на территории региона по "Дальневосточной концессии" станут сразу несколько социально значимых объектов. В их числе – строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, реконструкция санатория "Уссури" и создание круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей. "Сегодня готовим эти проекты для рассмотрения на президиуме правительственной комиссии по Дальнему Востоку", - напомнил Дегтярев.В программу дальневосточной реновации вошли три города края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань. Совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка" власти приступили к разработке мастер-плана крупной городской агломерации - Хабаровска. "Поэтому предлагаем провести презентацию первого мастер-плана в рамках предстоящего ВЭФ-2022", - заявил губернатор.По итогам совещания Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учетом текущей общественно-экономической ситуации.
https://ria.ru/20220216/master-plan-1773072737.html
https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html
https://ria.ru/20220124/kadry-1769204883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ванинский район, население
ХАБАРОВСК, 28 фев - РИА Новости. Хабаровский край впервые за последние 10 лет миграционно "прирос" почти на 6 тысяч человек, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава края принял участие в совещании под управлением зампреда правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики
, улучшения работы с инвесторами на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток
(СПВ), повышения качества жизни дальневосточников и северян.
"В Москве на совещании обсуждали миграционное сальдо Дальнего Востока... Хабаровский край занял второе место по притоку населения в макрорегионе. У нас впервые за 10 лет отмечен миграционный прирост населения. Он составил 5,7 тысяч человек (за 2021 год - ред.). Замечу, что годом ранее была зафиксирована миграционная убыль 7,9 тысяч человек", - написал Дегтярев по итогу встречи в своем Telegram-канале.
Он отметил, что прибывающие отдают предпочтение городам, но едут и в районы. Так, в Хабаровске
прибавилось на 6 494 человек, в Комсомольске-на-Амуре
- на 297, Хабаровский район
"прирос" 855 жителями, а в Ванинский район
прибыли жить 77 человек.
В региональном министерстве экономического развития ранее рассказали, что в Хабаровский край переезжали из Еврейской автономной области, Забайкалья, Приморья, Сахалина и Республики Бурятия. Помимо этого, по данным местного кабмина, зарегистрировано положительное сальдо внешней (международной) миграции, в основном со странами СНГ. В регионе продолжается реализация программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
"Миграционный прирост сформировался за счет привлечения специалистов для работы на предприятиях, расширяющих производство. До 2026 года планируется дополнительно привлечь не менее 8 тысяч человек для реализации крупных инвестиционных проектов", - уточнил губернатор.
По данным правительства региона, ещё недавно Хабаровский край был лидером в ДФО по оттоку населения. Сегодня ситуация в корне изменилась. Это стало возможным благодаря реализации крупных проектов, о которых губернатор договорился с федеральным центром и крупным бизнесом, отметили в ведомстве. В прошлом году объем инвестиций в Хабаровском крае превысил 260 миллиардов рублей. Рост в сопоставимых ценах составил 3%.
"По итогам нацрейтинга-2021 Хабаровский край вошел в 17-ю группу из 29. Бизнес оценил регион лучше, чем в предыдущем периоде. Дальнейшую работу по инвестклимату мы ориентируем на внедрение "Регионального инвестиционного стандарта". По моему обращению в правительство России нас включили в 30-ку пилотных регионов для отработки требований стандарта", - пояснил Дегтярев на совещании.
По словам губернатора края, ключевыми проектами на территории региона по "Дальневосточной концессии" станут сразу несколько социально значимых объектов. В их числе – строительство нового здания Дальневосточного художественного музея, реконструкция санатория "Уссури" и создание круглогодичного лагеря для отдыха и оздоровления детей. "Сегодня готовим эти проекты для рассмотрения на президиуме правительственной комиссии по Дальнему Востоку", - напомнил Дегтярев.
В программу дальневосточной реновации вошли три города края: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань
. Совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ и КБ "Стрелка"
власти приступили к разработке мастер-плана крупной городской агломерации - Хабаровска. "Поэтому предлагаем провести презентацию первого мастер-плана в рамках предстоящего ВЭФ-2022", - заявил губернатор.
По итогам совещания Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с главами дальневосточных регионов представить предложения по введению дополнительных мер и форм работы для привлечения инвесторов и повышению инвестиционного климата с учетом текущей общественно-экономической ситуации.