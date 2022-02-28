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Туризм
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Посольство в Черногории сообщило об участившихся нападках на россиян
Посольство в Черногории сообщило об участившихся нападках на россиян - РИА Новости, 01.03.2022
Посольство в Черногории сообщило об участившихся нападках на россиян
Посольство России в Черногории сообщило об участившихся нападках и провокациях в адрес россиян, порекомендовало обращаться к местным властям и не поддаваться на РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:55
2022-03-01T10:21
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россия
владимир путин
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новости - туризм
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БЕЛГРАД, 28 фев — РИА Новости. Посольство России в Черногории сообщило об участившихся нападках и провокациях в адрес россиян, порекомендовало обращаться к местным властям и не поддаваться на провокации."В адрес посольства России в Черногории поступают сигналы об участившихся нападках и провокациях в отношении россиян. Хотели бы напомнить, что на территории иностранного государства вы находитесь в его законодательном поле. При возникновении любых осложнений необходимо незамедлительно обращаться в черногорские правоохранительные органы, которые обязаны обеспечивать безопасность иностранных граждан на территории страны, а также оперативно информировать консульский отдел посольства России в Подгорице о всех происшествиях", — сообщило диппредставительство в фейсбуке.В дипмиссии отметили, что в рамках своей компетенции сотрудники посольства готовы оказать гражданам Российской Федерации необходимое содействие."При этом призываем соблюдать элементарные правила личной безопасности и не поддаваться на провокации", — подчеркнули российские дипломаты.Перед посольством России в столице Черногории 24 февраля протестовали антироссийски настроенные представители украинской диаспоры, акция прошла без провокаций.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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в мире, черногория, россия, владимир путин, новости - туризм
22:55 28.02.2022 (обновлено: 10:21 01.03.2022)
 
Посольство в Черногории сообщило об участившихся нападках на россиян

Посольство в Черногории: нападки в адрес россиян участились

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕЛГРАД, 28 фев — РИА Новости. Посольство России в Черногории сообщило об участившихся нападках и провокациях в адрес россиян, порекомендовало обращаться к местным властям и не поддаваться на провокации.
"В адрес посольства России в Черногории поступают сигналы об участившихся нападках и провокациях в отношении россиян. Хотели бы напомнить, что на территории иностранного государства вы находитесь в его законодательном поле. При возникновении любых осложнений необходимо незамедлительно обращаться в черногорские правоохранительные органы, которые обязаны обеспечивать безопасность иностранных граждан на территории страны, а также оперативно информировать консульский отдел посольства России в Подгорице о всех происшествиях", — сообщило диппредставительство в фейсбуке.
В дипмиссии отметили, что в рамках своей компетенции сотрудники посольства готовы оказать гражданам Российской Федерации необходимое содействие.
"При этом призываем соблюдать элементарные правила личной безопасности и не поддаваться на провокации", — подчеркнули российские дипломаты.
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Перед посольством России в столице Черногории 24 февраля протестовали антироссийски настроенные представители украинской диаспоры, акция прошла без провокаций.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
 
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