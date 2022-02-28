22:13 28.02.2022 (обновлено: 22:26 28.02.2022)
Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции
Бизнесмен Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бизнесмен, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой.
"Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции", - передал журналистам слова Мордашова его представитель.
"В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине", - добавил Мордашов.
Происходящее на Украине он назвал трагедией двух братских народов. "То, что происходит сейчас на Украине - это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь", - считает бизнесмен.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.