https://ria.ru/20220228/mordashev-1775688652.html

Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции

Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции - РИА Новости, 28.02.2022

Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции

Бизнесмен, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T22:13

2022-02-28T22:13

2022-02-28T22:26

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

евросоюз

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бизнесмен, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой."Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции", - передал журналистам слова Мордашова его представитель."В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине", - добавил Мордашов.Происходящее на Украине он назвал трагедией двух братских народов. "То, что происходит сейчас на Украине - это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь", - считает бизнесмен.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, евросоюз, украина