Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/mordashev-1775688652.html
Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции
Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции - РИА Новости, 28.02.2022
Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции
Бизнесмен, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T22:13
2022-02-28T22:26
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
евросоюз
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732907935_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_01e40cbe928f7abb7fa18482858fcd30.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бизнесмен, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой."Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции", - передал журналистам слова Мордашова его представитель."В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине", - добавил Мордашов.Происходящее на Украине он назвал трагедией двух братских народов. "То, что происходит сейчас на Украине - это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь", - считает бизнесмен.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732907935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f4b7c29fa44d8e87f05a83391ee49cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, украина
22:13 28.02.2022 (обновлено: 22:26 28.02.2022)
 
Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции

Бизнесмен Мордашов не понимает, почему ЕС ввел против него санкции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бизнесмен, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что не понимает, почему Евросоюз ввел санкции в его отношении, поскольку он далек от политики и всю жизнь занимался экономикой.
"Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далёк от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции", - передал журналистам слова Мордашова его представитель.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 18:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями
"В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине", - добавил Мордашов.
Происходящее на Украине он назвал трагедией двух братских народов. "То, что происходит сейчас на Украине - это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь", - считает бизнесмен.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЕвросоюзУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала