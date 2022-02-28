https://ria.ru/20220228/mishustin-1775479160.html
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.02.2022
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:52
2022-02-28T12:52
2022-02-28T12:52
михаил мишустин
россия
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Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции
LIVE: Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции
2022-02-28T12:52
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PT6M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, видео
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции.
2022-02-28T12:52
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PT6M49S
Встреча Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Глава правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами в формате видеоконференции.
Опубликовано: Максим Зубков