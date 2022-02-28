https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775547884.html

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 28.02.2022

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево

Неизвестный сообщил о "минировании" "Шереметьево", аэропорт продолжает работать как обычно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:16

2022-02-28T13:16

2022-02-28T13:16

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" "Шереметьево", аэропорт продолжает работать как обычно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропорта Шереметьево", - сказал собеседник агентства."По его словам, меры безопасности на территории аэропорта усилены, проводится проверка. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.Между тем, как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево", а также Внуково" и "Домодедово" на данный момент задержаны или отменены более 180 рейсов - но связано это с запретом Евросоюза использовать свое воздушное пространство любым российским воздушным судам.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220228/reysy-1775476714.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)