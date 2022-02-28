Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево
В аэропорт "Шереметьево" поступило анонимное сообщение о минировании
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" "Шереметьево", аэропорт продолжает работать как обычно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропорта Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
"По его словам, меры безопасности на территории аэропорта усилены, проводится проверка. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Между тем, как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево", а также Внуково" и "Домодедово" на данный момент задержаны или отменены более 180 рейсов - но связано это с запретом Евросоюза использовать свое воздушное пространство любым российским воздушным судам.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Опубликовано: Е. Зайцева