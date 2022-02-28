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Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 28.02.2022
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево
Неизвестный сообщил о "минировании" "Шереметьево", аэропорт продолжает работать как обычно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:16
2022-02-28T13:16
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" "Шереметьево", аэропорт продолжает работать как обычно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропорта Шереметьево", - сказал собеседник агентства."По его словам, меры безопасности на территории аэропорта усилены, проводится проверка. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.Между тем, как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево", а также Внуково" и "Домодедово" на данный момент задержаны или отменены более 180 рейсов - но связано это с запретом Евросоюза использовать свое воздушное пространство любым российским воздушным судам.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
13:16 28.02.2022
 
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Шереметьево

В аэропорт "Шереметьево" поступило анонимное сообщение о минировании

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" "Шереметьево", аэропорт продолжает работать как обычно, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропорта Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:23Туризм
В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов
"По его словам, меры безопасности на территории аэропорта усилены, проводится проверка. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Между тем, как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание", в "Шереметьево", а также Внуково" и "Домодедово" на данный момент задержаны или отменены более 180 рейсов - но связано это с запретом Евросоюза использовать свое воздушное пространство любым российским воздушным судам.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
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