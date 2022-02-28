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РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022
РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022 - РИА Новости, 28.02.2022
РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022
Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Вьетнама Данг Минь Кхоя обсудили вопросы развития стратегического партнерства стран, а также участие вьетнамской... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:00
2022-02-28T14:01
петербургский международный экономический форум (фонд)
евразийский экономический союз
россия
вьетнам
восточный экономический форум (вэф)
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Вьетнама Данг Минь Кхоя обсудили вопросы развития стратегического партнерства стран, а также участие вьетнамской делегации в мероприятиях в РФ, в том числе в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Росконгресса.С целью дальнейшего раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества России и Вьетнама в ходе встречи стороны подчеркнули важность регулярных встреч официальных и деловых кругов обеих стран не только в рамках рабочих поездок и заседаний Межправительственной комиссии, но и на полях международных мероприятий, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога.Власти Вьетнама -считают, что политические контакты между нашими странами должны активно продолжаться на различных уровнях. Советник президента России со своей стороны выразил благодарность Вьетнаму за поддержку заявки Москвы на проведение Экспо-2030.Среди ближайших активностей сторон рассматривается проведение делового мероприятия в формате бизнес-диалога между двумя странами на Петербургском международном- экономическом форуме в 2022 году и культурного мероприятия, приуроченного к 10-летию установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Отдельно стороны обсудили организацию выставочных стендов для презентации туристического и культурного потенциала Вьетнама на ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022.
https://ria.ru/20211124/sotrudnichestvo-1760544220.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз, россия, вьетнам, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
14:00 28.02.2022 (обновлено: 14:01 28.02.2022)
 

РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022

© Фото : Фонд РосконгрессРФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022
РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Вьетнама Данг Минь Кхоя обсудили вопросы развития стратегического партнерства стран, а также участие вьетнамской делегации в мероприятиях в РФ, в том числе в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Росконгресса.
"В этом году мы отмечаем 10-летие установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Вьетнам является одним из ключевых наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большое значение для развития товарооборота между нашими странами сыграло подписание в 2015 году Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом. Убежден, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество между Вьетнамом и Россией имеет значительный потенциал", - подчеркнул Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
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С целью дальнейшего раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества России и Вьетнама в ходе встречи стороны подчеркнули важность регулярных встреч официальных и деловых кругов обеих стран не только в рамках рабочих поездок и заседаний Межправительственной комиссии, но и на полях международных мероприятий, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога.
"Участие в ключевых деловых мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум, открывает широкие возможности для решения внешнеэкономических задач, развития международного сотрудничества и партнерства. Двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Россией вырос в 2021 году более чем на 20%. Сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, нефть и газ, промышленность и сельское хозяйство, продолжает эффективно осуществляться. Во Вьетнаме придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнёрству наших стран", - отметил Данг Минь Кхой.
Власти Вьетнама -считают, что политические контакты между нашими странами должны активно продолжаться на различных уровнях. Советник президента России со своей стороны выразил благодарность Вьетнаму за поддержку заявки Москвы на проведение Экспо-2030.
Среди ближайших активностей сторон рассматривается проведение делового мероприятия в формате бизнес-диалога между двумя странами на Петербургском международном- экономическом форуме в 2022 году и культурного мероприятия, приуроченного к 10-летию установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Отдельно стороны обсудили организацию выставочных стендов для презентации туристического и культурного потенциала Вьетнама на ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022.
Фонд Росконгресс привлек экспертов для подготовки аналитики по итогам ВЭФ
10 сентября 2021, 13:08
Фонд Росконгресс привлек экспертов для подготовки аналитики по итогам ВЭФ
Опубликовано: А. Пава
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Евразийский экономический союзРоссияВьетнамВосточный экономический форум (ВЭФ)Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"
 
 
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