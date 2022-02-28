https://ria.ru/20220228/meropriyatiya-1775562637.html

РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022

РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022 - РИА Новости, 28.02.2022

РФ и Вьетнам обсудили деловые мероприятия в рамках ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022

Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Вьетнама Данг Минь Кхоя обсудили вопросы развития стратегического партнерства стран, а также участие вьетнамской... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:00

2022-02-28T14:00

2022-02-28T14:01

петербургский международный экономический форум (фонд)

евразийский экономический союз

россия

вьетнам

восточный экономический форум (вэф)

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков и посол Вьетнама Данг Минь Кхоя обсудили вопросы развития стратегического партнерства стран, а также участие вьетнамской делегации в мероприятиях в РФ, в том числе в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Росконгресса.С целью дальнейшего раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества России и Вьетнама в ходе встречи стороны подчеркнули важность регулярных встреч официальных и деловых кругов обеих стран не только в рамках рабочих поездок и заседаний Межправительственной комиссии, но и на полях международных мероприятий, способствующих поддержанию и развитию двустороннего диалога.Власти Вьетнама -считают, что политические контакты между нашими странами должны активно продолжаться на различных уровнях. Советник президента России со своей стороны выразил благодарность Вьетнаму за поддержку заявки Москвы на проведение Экспо-2030.Среди ближайших активностей сторон рассматривается проведение делового мероприятия в формате бизнес-диалога между двумя странами на Петербургском международном- экономическом форуме в 2022 году и культурного мероприятия, приуроченного к 10-летию установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией. Отдельно стороны обсудили организацию выставочных стендов для презентации туристического и культурного потенциала Вьетнама на ПМЭФ-2022 и ВЭФ-2022.

https://ria.ru/20211124/sotrudnichestvo-1760544220.html

https://ria.ru/20210910/analitika-1749505957.html

россия

вьетнам

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Алёна Пава

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Алёна Пава

петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз, россия, вьетнам, восточный экономический форум (вэф), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"