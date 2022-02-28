https://ria.ru/20220228/mangold-1775020183.html

Режиссер ленты "Ford против Ferrari" снимет фильм о Бастере Китоне

Режиссер ленты "Ford против Ferrari" снимет фильм о Бастере Китоне - РИА Новости, 28.02.2022

Режиссер ленты "Ford против Ferrari" снимет фильм о Бастере Китоне

Джеймс Мэнголд снимет и спродюсирует биографический фильм про Бастера Китона. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:36

2022-02-28T01:36

2022-02-28T01:36

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Джеймс Мэнголд снимет и спродюсирует биографический фильм про Бастера Китона. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. В основе сценария — книга "Buster Keaton: Cut to the Chase" Мэрион Мид. Джозеф Фрэнк "Бастер" Китон был пионером немого кино и по сей день считается одним из величайших комиков. Он также сам выполнял трюки. Например, сцены с его участием в таких фильмах, как "Генерал" (1926) и "Шерлок-младший" (1924), до сих пор считаются одними из самых впечатляющих в истории кинематографа. Для Мэнголда будущий фильм не первый байопик. В 2019 вышла его лента "Ford против Ferrari", в которой рассказывалось о двух автогонщиках Кене Майлзе и Кэрролле Шелби. Их образы воплотили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон. В 2017 состоялась премьера биографического мюзикла "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли. Эта картина Мэнголда посвящена Финеасу Тейлору Барнуму, организовавшему популярный в XIX веке бродячий цирк. Мэнголд также известен по фильмам о персонаже из комиксов Marvel — "Логан" и "Росомаха: Бессмертный". Его следующий проект, по планам, должен выйти в 2023 году — это пятая часть знаменитой франшизы "Индиана Джонс".Когда состоится премьера байопика про Бастера Китона, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20220224/film-1774682771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы