https://ria.ru/20220228/mangold-1775020183.html
Режиссер ленты "Ford против Ferrari" снимет фильм о Бастере Китоне
Режиссер ленты "Ford против Ferrari" снимет фильм о Бастере Китоне - РИА Новости, 28.02.2022
Режиссер ленты "Ford против Ferrari" снимет фильм о Бастере Китоне
Джеймс Мэнголд снимет и спродюсирует биографический фильм про Бастера Китона. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:36
2022-02-28T01:36
2022-02-28T01:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775005591_0:448:2047:1599_1920x0_80_0_0_9687b32b7bdfc5bd48fc73f1bd92f50b.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Джеймс Мэнголд снимет и спродюсирует биографический фильм про Бастера Китона. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. В основе сценария — книга "Buster Keaton: Cut to the Chase" Мэрион Мид. Джозеф Фрэнк "Бастер" Китон был пионером немого кино и по сей день считается одним из величайших комиков. Он также сам выполнял трюки. Например, сцены с его участием в таких фильмах, как "Генерал" (1926) и "Шерлок-младший" (1924), до сих пор считаются одними из самых впечатляющих в истории кинематографа. Для Мэнголда будущий фильм не первый байопик. В 2019 вышла его лента "Ford против Ferrari", в которой рассказывалось о двух автогонщиках Кене Майлзе и Кэрролле Шелби. Их образы воплотили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон. В 2017 состоялась премьера биографического мюзикла "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли. Эта картина Мэнголда посвящена Финеасу Тейлору Барнуму, организовавшему популярный в XIX веке бродячий цирк. Мэнголд также известен по фильмам о персонаже из комиксов Marvel — "Логан" и "Росомаха: Бессмертный". Его следующий проект, по планам, должен выйти в 2023 году — это пятая часть знаменитой франшизы "Индиана Джонс".Когда состоится премьера байопика про Бастера Китона, пока не объявлялось.
https://ria.ru/20220224/film-1774682771.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775005591_0:378:2047:1913_1920x0_80_0_0_dc9f2d172c4f45afda6acceb21067ce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Режиссер ленты "Ford против Ferrari" снимет фильм о Бастере Китоне
Джеймс Мэнголд снимет биографический фильм про Бастера Китона
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Джеймс Мэнголд снимет и спродюсирует биографический фильм про Бастера Китона. Об этом сообщает
Deadline со ссылкой на свои источники.
В основе сценария — книга "Buster Keaton: Cut to the Chase" Мэрион Мид.
Джозеф Фрэнк "Бастер" Китон был пионером немого кино и по сей день считается одним из величайших комиков. Он также сам выполнял трюки. Например, сцены с его участием в таких фильмах, как "Генерал" (1926) и "Шерлок-младший" (1924), до сих пор считаются одними из самых впечатляющих в истории кинематографа.
Для Мэнголда будущий фильм не первый байопик. В 2019 вышла его лента "Ford против Ferrari", в которой рассказывалось о двух автогонщиках Кене Майлзе и Кэрролле Шелби. Их образы воплотили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон. В 2017 состоялась премьера биографического мюзикла "Величайший шоумен" с Хью Джекманом в главной роли. Эта картина Мэнголда посвящена Финеасу Тейлору Барнуму, организовавшему популярный в XIX веке бродячий цирк.
Мэнголд также известен по фильмам о персонаже из комиксов Marvel — "Логан" и "Росомаха: Бессмертный". Его следующий проект, по планам, должен выйти в 2023 году — это пятая часть знаменитой франшизы "Индиана Джонс".
Когда состоится премьера байопика про Бастера Китона, пока не объявлялось.
Опубликовано: Елена Громова