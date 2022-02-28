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https://ria.ru/20220228/lesopromyshlennost-1775634938.html
Представители КНР и РФ обсудили сотрудничество в области лесного хозяйства
Представители КНР и РФ обсудили сотрудничество в области лесного хозяйства - РИА Новости, 28.02.2022
Представители КНР и РФ обсудили сотрудничество в области лесного хозяйства
Официально открылась презентация по сотрудничеству в лесопромышленной сфере между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун КНР и регионами Дальнего Востока РФ в целях... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:07
2022-02-28T18:07
россия-китай: главное
россия
хэйлунцзян
дальний восток
китай
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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Официально открылась презентация по сотрудничеству в лесопромышленной сфере между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун КНР и регионами Дальнего Востока РФ в целях содействия всестороннему и углубленному развитию китайско-российского сотрудничества в данном направлении.Презентация проходила в онлайн-формате в рамках серии мероприятий по продвижению торгово-экономического сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком РФ.
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россия, хэйлунцзян, дальний восток, китай
18:07 28.02.2022
 

Представители КНР и РФ обсудили сотрудничество в области лесного хозяйства

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПогрузчик с бревнами на деревообрабатывающем предприятии
Погрузчик с бревнами на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Официально открылась презентация по сотрудничеству в лесопромышленной сфере между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун КНР и регионами Дальнего Востока РФ в целях содействия всестороннему и углубленному развитию китайско-российского сотрудничества в данном направлении.
Презентация проходила в онлайн-формате в рамках серии мероприятий по продвижению торгово-экономического сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком РФ.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияХэйлунцзянДальний ВостокКитай
 
 
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