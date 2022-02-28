https://ria.ru/20220228/lesopromyshlennost-1775634938.html

Представители КНР и РФ обсудили сотрудничество в области лесного хозяйства

Представители КНР и РФ обсудили сотрудничество в области лесного хозяйства - РИА Новости, 28.02.2022

Представители КНР и РФ обсудили сотрудничество в области лесного хозяйства

Официально открылась презентация по сотрудничеству в лесопромышленной сфере между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун КНР и регионами Дальнего Востока РФ в целях... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:07

2022-02-28T18:07

2022-02-28T18:07

россия-китай: главное

россия

хэйлунцзян

дальний восток

китай

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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Официально открылась презентация по сотрудничеству в лесопромышленной сфере между провинциями Хэйлунцзян, Гуандун КНР и регионами Дальнего Востока РФ в целях содействия всестороннему и углубленному развитию китайско-российского сотрудничества в данном направлении.Презентация проходила в онлайн-формате в рамках серии мероприятий по продвижению торгово-экономического сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком РФ.

https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773427762.html

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хэйлунцзян

дальний восток

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, хэйлунцзян, дальний восток, китай