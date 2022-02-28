https://ria.ru/20220228/krapivina-1775627649.html

В СПЧ попросили проверить выдачу гражданства продюсеру Крапивиной

В СПЧ попросили проверить выдачу гражданства продюсеру Крапивиной - РИА Новости, 28.02.2022

В СПЧ попросили проверить выдачу гражданства продюсеру Крапивиной

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов попросил начальника главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:37

2022-02-28T17:37

2022-02-28T17:40

россия

украина

в мире

донбасс

кирилл кабанов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов попросил начальника главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентину Казакову проверить обоснованность выдачи гражданства РФ в 2011 году продюсеру Нателле Крапивиной, которая публикует сейчас русофобские высказывания и посты о неприязни действий властей РФ.Ранее музыкальный продюсер, режиссер, создатель телевизионного проекта "Орел и решка" Нателла Крапивина написала на своей странице в Instagram, что выступает против спецоперации России на территории Украины."Мы запросили МВД по своим каналам и они сказали, что есть гражданство РФ, но пока непонятно, как она его получала", - пояснил РИА Новости Кабанов."Прошу вас проверить обоснованность получения гражданства Российской Федерации (2011 г.) продюсером, главой компании "TeenSpirit Studio" Крапивиной Нателлой Вагифовной", - говорится в обращении Кабанова, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, Крапивина публикует в социальных сетях посты, содержащие русофобские высказывания и оскорбления."Основой для заявления являются факты размещения Н.В. Крапивиной постов в социальных сетях, содержащих жесткую критику и неприязнь действий властей РФ, русофобские высказывания и оскорбления, агрессивные комментарии к публикациям в поддержку действий Российской Федерации", - написал Кабанов.

https://ria.ru/20220227/spch-1775449904.html

https://ria.ru/20220214/donbass-1772721675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, донбасс, кирилл кабанов, совет по правам человека при президенте рф (спч)