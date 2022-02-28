https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775618556.html

Любимов посетил единый центр вакцинации от COVID-19

Любимов посетил единый центр вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2022

Любимов посетил единый центр вакцинации от COVID-19

Губернатор Николай Любимов посетил в Рязани единый центр вакцинации от COVID-19, который на постоянной основе создан на базе городской больницы и рассчитан на... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:09

2022-02-28T17:09

2022-02-28T17:09

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РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Губернатор Николай Любимов посетил в Рязани единый центр вакцинации от COVID-19, который на постоянной основе создан на базе городской больницы и рассчитан на ежедневное обслуживание 1500 человек, сообщает правительство области.Отмечается, что в помещениях, где разместился центр, проведен ремонт. Он рассчитан на ежедневное обслуживание порядка 1500 человек с возможностью расширения пропускной способности в два раза. Кабинеты вакцинации оборудованы в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями."Здесь все создано для того, чтобы организовать поток таким образом, чтобы люди не соприкасались между собой: те, кто приходит, и те, кто завершил вакцинацию. Все сделано разумно, грамотно, по последним технологиям, в том числе бережливым, для того, чтобы центр был единственным в стране, самым лучшим. Других таких в принципе нет", - отметил Любимов.Губернатор выразил надежду, что граждане продолжат вакцинироваться, "потому что пандемия никуда не делась", а "вакцина - единственный способ справиться с болезнью быстрее или даже не заболеть".Любимов также осмотрел ход ремонта помещений, которые будут переданы для размещения call-центра. Кроме того, в незадействованных помещениях планируется совместно с Рязанском медицинским университетом разместить клинические учебные центры.

https://ria.ru/20220226/effektivnost-1775204075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, рязанская область