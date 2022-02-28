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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775518154.html
Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 28.02.2022
Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:35
2022-02-28T11:35
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В понедельник Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорный и филиал № 1 детской городской поликлиники № 94 в Северном Тушино и пообщался с сотрудниками поликлиник."Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания ещё есть, но они уже не такие критичные... Будем в нормальном плановом режиме работать и быть готовыми ко всем трудностям",- сказал Собянин.
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общество, здоровье - общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:35 28.02.2022
 
Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве более-менее пришла в норму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В понедельник Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорный и филиал № 1 детской городской поликлиники № 94 в Северном Тушино и пообщался с сотрудниками поликлиник.
"Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания ещё есть, но они уже не такие критичные... Будем в нормальном плановом режиме работать и быть готовыми ко всем трудностям",- сказал Собянин.
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Опубликовано: К. Волков
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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