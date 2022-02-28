Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве
Мэр Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве более-менее пришла в норму
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В понедельник Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорный и филиал № 1 детской городской поликлиники № 94 в Северном Тушино и пообщался с сотрудниками поликлиник.
"Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания ещё есть, но они уже не такие критичные... Будем в нормальном плановом режиме работать и быть готовыми ко всем трудностям",- сказал Собянин.
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Опубликовано: К. Волков