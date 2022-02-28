https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775518154.html

Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 28.02.2022

Собянин заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:35

2022-02-28T11:35

2022-02-28T11:35

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве более-менее пришла в норму, медицинские службы продолжат работать в плановом режиме, но с готовностью к любым трудностям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В понедельник Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорный и филиал № 1 детской городской поликлиники № 94 в Северном Тушино и пообщался с сотрудниками поликлиник."Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания ещё есть, но они уже не такие критичные... Будем в нормальном плановом режиме работать и быть готовыми ко всем трудностям",- сказал Собянин.

https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, москва, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19