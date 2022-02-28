https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775514531.html

В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 2584 новых случая COVID-19, скончались 80 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:24

2022-02-28T11:24

2022-02-28T11:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769839774_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_cb1886900c95c3ab8902ddf7b547962f.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 2584 новых случая COVID-19, скончались 80 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 2584, 338 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 4358, 80 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что на ИВЛ находятся 383 человека."За сутки госпитализировано 338 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 383 человека", - говорится в сообщении московского оперштаба.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 696 744 случая коронавируса, выздоровели 2 481 921 человек, умерли из-за COVID 41 276 человек.

https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775512367.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, москва