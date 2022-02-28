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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220228/koronavirus-1775514531.html
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 2584 новых случая COVID-19, скончались 80 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:24
2022-02-28T11:35
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 2584 новых случая COVID-19, скончались 80 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 2584, 338 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 4358, 80 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что на ИВЛ находятся 383 человека."За сутки госпитализировано 338 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 383 человека", - говорится в сообщении московского оперштаба.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 696 744 случая коронавируса, выздоровели 2 481 921 человек, умерли из-за COVID 41 276 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество, москва
11:24 28.02.2022 (обновлено: 11:35 28.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 338 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2584 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 2584 новых случая COVID-19, скончались 80 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 2584, 338 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 4358, 80 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что на ИВЛ находятся 383 человека.
"За сутки госпитализировано 338 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 383 человека", - говорится в сообщении московского оперштаба.
Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 696 744 случая коронавируса, выздоровели 2 481 921 человек, умерли из-за COVID 41 276 человек.
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В России за сутки госпитализировали 6382 человека с COVID-19
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОбществоМосква
 
 
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