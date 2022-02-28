https://ria.ru/20220228/koreya-1775490470.html

Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине

Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству срочно организовать гуманитарную помощь Украине, сообщила представитель президентской администрации... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:58

2022-02-28T09:58

2022-02-28T09:58

в мире

южная корея

мун чжэ ин

россия

владимир путин

дмитрий песков

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СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству срочно организовать гуманитарную помощь Украине, сообщила представитель президентской администрации Республики Корея Пак Кён Ми."Срочно примите меры по гуманитарной помощи Украине", - заявил президент. Ранее об оказании гумпомощи Украине уже заявили США, Финляндия, Великобритания, Румыния и другие страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/eksport-1775485979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, мун чжэ ин, россия, владимир путин, дмитрий песков, украина