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Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине
Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству срочно организовать гуманитарную помощь Украине, сообщила представитель президентской администрации... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:58
2022-02-28T09:58
в мире
южная корея
мун чжэ ин
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
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СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству срочно организовать гуманитарную помощь Украине, сообщила представитель президентской администрации Республики Корея Пак Кён Ми."Срочно примите меры по гуманитарной помощи Украине", - заявил президент. Ранее об оказании гумпомощи Украине уже заявили США, Финляндия, Великобритания, Румыния и другие страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220228/eksport-1775485979.html
южная корея
россия
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в мире, южная корея, мун чжэ ин, россия, владимир путин, дмитрий песков, украина
09:58 28.02.2022
 
Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству срочно организовать гуманитарную помощь Украине, сообщила представитель президентской администрации Республики Корея Пак Кён Ми.
"Срочно примите меры по гуманитарной помощи Украине", - заявил президент. Ранее об оказании гумпомощи Украине уже заявили США, Финляндия, Великобритания, Румыния и другие страны.
Сингапур - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Сингапур введет экспортный контроль в отношении России
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
В миреЮжная КореяМун Чжэ ИнРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина
 
 
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