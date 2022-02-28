Президент Южной Кореи приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал срочно оказать гуманитарную помощь Украине
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал правительству срочно организовать гуманитарную помощь Украине, сообщила представитель президентской администрации Республики Корея Пак Кён Ми.
"Срочно примите меры по гуманитарной помощи Украине", - заявил президент. Ранее об оказании гумпомощи Украине уже заявили США, Финляндия, Великобритания, Румыния и другие страны.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Е. Зайцева