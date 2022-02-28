https://ria.ru/20220228/kontakt-1775506908.html

В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса

В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022

В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса

Налажен прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик для расследования преступлений украинских силовиков и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:00

2022-02-28T11:00

2022-02-28T11:01

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Налажен прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик для расследования преступлений украинских силовиков и нацбатальонов, сообщается на сайте СК РФ."По поручению председателя СК России Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что такое тесное взаимодействие позволит максимально эффективно расследовать преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.

https://ria.ru/20220227/obstrel-1775430358.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы украины