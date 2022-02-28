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В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса
Налажен прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик для расследования преступлений украинских силовиков и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:00
2022-02-28T11:01
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Налажен прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик для расследования преступлений украинских силовиков и нацбатальонов, сообщается на сайте СК РФ."По поручению председателя СК России Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что такое тесное взаимодействие позволит максимально эффективно расследовать преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775430358.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы украины
11:00 28.02.2022 (обновлено: 11:01 28.02.2022)
 
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса

В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Налажен прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик для расследования преступлений украинских силовиков и нацбатальонов, сообщается на сайте СК РФ.
"По поручению председателя СК России Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такое тесное взаимодействие позволит максимально эффективно расследовать преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 21:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК возбудил дело после обстрела ВСУ российского судна "СГВ Флот"
Опубликовано: Е. Зайцева
 
В миреСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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