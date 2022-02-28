https://ria.ru/20220228/kontakt-1775506908.html
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса - РИА Новости, 28.02.2022
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса
Налажен прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик для расследования преступлений украинских силовиков и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:00
2022-02-28T11:00
2022-02-28T11:01
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Налажен прямой контакт с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик для расследования преступлений украинских силовиков и нацбатальонов, сообщается на сайте СК РФ."По поручению председателя СК России Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что такое тесное взаимодействие позволит максимально эффективно расследовать преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.
https://ria.ru/20220227/obstrel-1775430358.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы украины
11:00 28.02.2022 (обновлено: 11:01 28.02.2022)
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами Донбасса
В СК заявили, что наладили контакт с правоохранительными органами ДНР и ЛНР