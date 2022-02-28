https://ria.ru/20220228/kitay-1775618247.html

Экс-главред китайской газеты сравнил ситуацию в мире с Карибским кризисом

Экс-главред китайской газеты сравнил ситуацию в мире с Карибским кризисом - РИА Новости, 28.02.2022

Экс-главред китайской газеты сравнил ситуацию в мире с Карибским кризисом

Бывший главный редактор китайской газеты Global Times, обозреватель издания Ху Сицзинь сравнил ситуацию на Украине с Карибским ракетным кризисом и выразил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:08

2022-02-28T17:08

2022-02-28T17:08

владимир путин

куба

сша

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Бывший главный редактор китайской газеты Global Times, обозреватель издания Ху Сицзинь сравнил ситуацию на Украине с Карибским ракетным кризисом и выразил надежду, что США и Запад не разрушат возможность России и Украины прийти к компромиссу."Когда-то, когда Советский Союз разместил свои ракеты на Кубе, США не стали терпеть такую близость вооружения (к своим границам - ред.), это привело к конфронтации, которая потрясла весь мир. Сейчас, если США создадут новую "Кубу" у границ России, смогут ли они рассчитывать на то, что Москва воспримет это равнодушно?" - написал Ху Сицзинь на своей странице в Weibo.Эксперт также выразил надежду на то, что США и Запад будут способствовать достижению компромисса между Россией и Украиной, а не разрушать такую возможность."Не превращайте эту борьбу в смертельную дуэль, в которой США и Запад участвуют извне", - призвал Ху Сицзинь.Бывший главред Global Times сравнил ситуацию, разворачивающуюся на Украине, с азартной игрой, в которой США и страны Запада не хотят отступать ни на шаг, "так как отступление для них будет означать крах демократии". Президент России Владимир Путин тоже не отступит от намеченного курса, "ему нужна только победа, так как проигрыш будет означать потерю всего для его правительства и поставит под угрозу его личную безопасность", убежден Ху Сицзинь."Прекратите эту игру! Расширение НАТО на Восток игнорирует озабоченности России по поводу безопасности и ставит ее в тупик. Пожалуйста, урегулируйте этот вопрос так, чтобы он удовлетворял всех", - призвал Ху Сицзинь.По мнению эксперта, продолжая настаивать на расширении на Восток, страны НАТО должны помнить, что они имеют дело с ядерной державой, поэтому переговоры необходимы не только между Россией и Украиной, но и между Россией и НАТО, заключил Ху Сицзинь.

https://ria.ru/20220228/kitay-1775501095.html

https://ria.ru/20220226/legitimnost-1775206564.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, куба, сша, нато, китай, в мире