https://ria.ru/20220228/kanada-1775636300.html
Канада решила выделить дополнительную военную помощь Украине
Канада решила выделить дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Канада решила выделить дополнительную военную помощь Украине
Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине, прежде всего защитное оборудование, на сумму 25 миллионов канадских долларов (около 20 миллионов долларов РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:13
2022-02-28T18:13
2022-02-28T19:05
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине, прежде всего защитное оборудование, на сумму 25 миллионов канадских долларов (около 20 миллионов долларов США), сообщило правительство страны в понедельник.Дополнительная помощь предоставляется решением МИД Канады и министерством обороны страны для "поддержки усилий Украины по восстановлению суверенитета, территориальной целостности и независимости", - говорится на сайте правительства Канады. "(Дополнительная) помощь выделяется в ответ на соответствующий прямой запрос со стороны Украины к Канаде в предоставлении защитного оборудования и может включать каски, бронежилеты, противогазы и приборы ночного видения", - сообщили в Оттаве.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775611735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, канада, украина, оттава, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
18:13 28.02.2022 (обновлено: 19:05 28.02.2022)
Канада решила выделить дополнительную военную помощь Украине
Канада выделит военную помощь Украине на сумму в 25 миллионов канадских долларов