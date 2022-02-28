https://ria.ru/20220228/italiya-1775652556.html
Италия объявила режим ЧС из-за беженцев с Украины
Италия объявила режим ЧС из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Италия объявила режим ЧС из-за беженцев с Украины
Италия объявила режим чрезвычайной ситуации до конца года для оказания помощи беженцам, поступающим в страны Европы с Украины, говорится в сообщении по итогам... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:12
2022-02-28T19:12
2022-02-28T20:58
италия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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РИМ, 28 фев – РИА Новости. Италия объявила режим чрезвычайной ситуации до конца года для оказания помощи беженцам, поступающим в страны Европы с Украины, говорится в сообщении по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства страны."Совет министров принял решение усилить меры помощи и поддержки людям, которые в массовом порядке ищут и продолжает искать убежище в странах Евросоюза. В этой связи он одобрил объявление режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 года, направленного на оказание помощи украинскому населению на территории страны вследствие продолжающегося серьезного международного кризиса", - говорится в коммюнике.В этой связи в пользу национального Фонда чрезвычайных ситуаций выделены 10 миллионов евро для оказания самой срочной поддержки. Также в декрете содержится указание о расширении центров по приему иностранцев в Италии в общей сложности на 16 тысяч мест. Как отмечается, украинские граждане смогут размещаться в подобных центрах вне зависимости от того, подавали ли они прошение о международной защите. Еще 500 тысяч выделены для студентов, преподавателей и исследователей с Украины, которые смогут продолжить работу и учебу в итальянских учрежденияхПо последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев , Украину покинули 422 тысячи человек. Ранее итальянская газета la Repubblica сообщила, что Италия будет готова принять 13% от общего числа беженцев с Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775382840.html
https://ria.ru/20220227/pomosch-1775444940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, украина, в мире
19:12 28.02.2022 (обновлено: 20:58 28.02.2022)
Италия объявила режим ЧС из-за беженцев с Украины
Италия объявила режим ЧС из-за беженцев с Украины до конца года
РИМ, 28 фев – РИА Новости. Италия объявила режим чрезвычайной ситуации до конца года для оказания помощи беженцам, поступающим в страны Европы с Украины, говорится в сообщении по итогам состоявшегося в понедельник заседания правительства страны.
"Совет министров принял решение усилить меры помощи и поддержки людям, которые в массовом порядке ищут и продолжает искать убежище в странах Евросоюза
. В этой связи он одобрил объявление режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 года, направленного на оказание помощи украинскому населению на территории страны вследствие продолжающегося серьезного международного кризиса", - говорится в коммюнике.
В этой связи в пользу национального Фонда чрезвычайных ситуаций выделены 10 миллионов евро для оказания самой срочной поддержки. Также в декрете содержится указание о расширении центров по приему иностранцев в Италии в общей сложности на 16 тысяч мест. Как отмечается, украинские граждане смогут размещаться в подобных центрах вне зависимости от того, подавали ли они прошение о международной защите. Еще 500 тысяч выделены для студентов, преподавателей и исследователей с Украины, которые смогут продолжить работу и учебу в итальянских учреждениях
По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев , Украину покинули 422 тысячи человек. Ранее итальянская газета la Repubblica сообщила, что Италия будет готова принять 13% от общего числа беженцев с Украины.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.