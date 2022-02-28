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МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию
МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию - РИА Новости, 28.02.2022
МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию
МИД Италии рекомендует временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну, говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:04
2022-02-28T12:15
россия
италия
мид италии
евросоюз
в мире
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РИМ, 28 фев – РИА Новости. МИД Италии рекомендует временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну, говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы министерства.Ведомство напоминает о закрытии воздушного пространства Евросоюза для российских авиакомпаний, что привело к прекращению авиационного сообщения России с европейскими странами, включая Италию, с 27 февраля."С учетом этой меры и возможных дальнейших ограничений в ближайшие часы мы настоятельно рекомендуем соотечественникам, временно находящимся в стране (туристам, студентам, командированным и т.п.), безотлагательно собраться для скорейшего возвращения в Италию на доступных коммерческих средствах", - говорится в сообщении. Кроме того, МИД Италии рекомендует отложить все поездки в Россию.Кризисный центр МИД для возвращения в Италии предлагает гражданам республики воспользоваться пересадочными рейсами в Стамбуле, Дохе, Абу-Даби и Дубае. Для возвращающихся наземным путем доступно автобусное сообщение через границы России с Эстонией.
https://ria.ru/20220227/berluskoni-1775521906.html
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россия, италия, мид италии, евросоюз, в мире
12:04 28.02.2022 (обновлено: 12:15 28.02.2022)
 
МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию

МИД Италии порекомендовал временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии в Риме
Флаг Италии в Риме - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Флаг Италии в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 28 фев – РИА Новости. МИД Италии рекомендует временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну, говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы министерства.
Ведомство напоминает о закрытии воздушного пространства Евросоюза для российских авиакомпаний, что привело к прекращению авиационного сообщения России с европейскими странами, включая Италию, с 27 февраля.
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"С учетом этой меры и возможных дальнейших ограничений в ближайшие часы мы настоятельно рекомендуем соотечественникам, временно находящимся в стране (туристам, студентам, командированным и т.п.), безотлагательно собраться для скорейшего возвращения в Италию на доступных коммерческих средствах", - говорится в сообщении. Кроме того, МИД Италии рекомендует отложить все поездки в Россию.
Кризисный центр МИД для возвращения в Италии предлагает гражданам республики воспользоваться пересадочными рейсами в Стамбуле, Дохе, Абу-Даби и Дубае. Для возвращающихся наземным путем доступно автобусное сообщение через границы России с Эстонией.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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