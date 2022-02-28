https://ria.ru/20220228/italiya-1775527363.html
МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию
МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию - РИА Новости, 28.02.2022
МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию
МИД Италии рекомендует временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну, говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:04
2022-02-28T12:04
2022-02-28T12:15
россия
италия
мид италии
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 28 фев – РИА Новости. МИД Италии рекомендует временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну, говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы министерства.Ведомство напоминает о закрытии воздушного пространства Евросоюза для российских авиакомпаний, что привело к прекращению авиационного сообщения России с европейскими странами, включая Италию, с 27 февраля."С учетом этой меры и возможных дальнейших ограничений в ближайшие часы мы настоятельно рекомендуем соотечественникам, временно находящимся в стране (туристам, студентам, командированным и т.п.), безотлагательно собраться для скорейшего возвращения в Италию на доступных коммерческих средствах", - говорится в сообщении. Кроме того, МИД Италии рекомендует отложить все поездки в Россию.Кризисный центр МИД для возвращения в Италии предлагает гражданам республики воспользоваться пересадочными рейсами в Стамбуле, Дохе, Абу-Даби и Дубае. Для возвращающихся наземным путем доступно автобусное сообщение через границы России с Эстонией.
https://ria.ru/20220227/berluskoni-1775521906.html
https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, италия, мид италии, евросоюз, в мире
12:04 28.02.2022 (обновлено: 12:15 28.02.2022)
МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию
МИД Италии порекомендовал временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну