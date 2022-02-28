https://ria.ru/20220228/italiya-1775527363.html

МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию

МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию - РИА Новости, 28.02.2022

МИД Италии порекомендовал соотечественникам покинуть Россию

МИД Италии рекомендует временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну, говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:04

2022-02-28T12:04

2022-02-28T12:15

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РИМ, 28 фев – РИА Новости. МИД Италии рекомендует временно находящимся в России соотечественникам покинуть страну, говорится в сообщении на специальном портале кризисной группы министерства.Ведомство напоминает о закрытии воздушного пространства Евросоюза для российских авиакомпаний, что привело к прекращению авиационного сообщения России с европейскими странами, включая Италию, с 27 февраля."С учетом этой меры и возможных дальнейших ограничений в ближайшие часы мы настоятельно рекомендуем соотечественникам, временно находящимся в стране (туристам, студентам, командированным и т.п.), безотлагательно собраться для скорейшего возвращения в Италию на доступных коммерческих средствах", - говорится в сообщении. Кроме того, МИД Италии рекомендует отложить все поездки в Россию.Кризисный центр МИД для возвращения в Италии предлагает гражданам республики воспользоваться пересадочными рейсами в Стамбуле, Дохе, Абу-Даби и Дубае. Для возвращающихся наземным путем доступно автобусное сообщение через границы России с Эстонией.

https://ria.ru/20220227/berluskoni-1775521906.html

https://ria.ru/20220227/putin-1775390301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, италия, мид италии, евросоюз, в мире