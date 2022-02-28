https://ria.ru/20220228/islandiya-1775639813.html

В Исландии напали на российское консульство

В Исландии напали на российское консульство - РИА Новости, 28.02.2022

В Исландии напали на российское консульство

На российское консульство в Исландии произошло нападение, в адрес дипломатов поступают угрозы, заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:27

2022-02-28T18:27

2022-02-28T18:44

россия

исландия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775644020_11:0:836:464_1920x0_80_0_0_1169dd5b00f414f567f27f9949b6efcb.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На российское консульство в Исландии произошло нападение, в адрес дипломатов поступают угрозы, заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков."Недружественные действия действительно есть. У нас уже с момента начала Россией военной спецопераци... состоялось два митинга... напротив здания консульского отдела посольства. Они в принципе проходили без нарушения общественных порядков... Однако после митинга один из с расстройствами психики граждан остался и... выломал нам ворота... попытался потом сбить камеру", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок."Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства, по телефону звонят - брызжут онлайн-слюной", - добавил посол.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

россия

исландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, исландия, в мире