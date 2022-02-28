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Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию - РИА Новости, 28.02.2022
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию
Норвежская нефтегазовая группа Equinor прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T07:25
2022-02-28T07:25
экономика
норвегия
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий, говорится в пресс-релизе компании.
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экономика, норвегия, россия
07:25 28.02.2022
 
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию

Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию и выйдет из совместных предприятий

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНорвегия
Норвегия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий, говорится в пресс-релизе компании.
"Совет директоров Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из российских совместных предприятий Equinor", - говорится в сообщении.
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Опубликовано: Игорь Манаширов
 
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