https://ria.ru/20220228/investitsii-1775471947.html

Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию

Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию - РИА Новости, 28.02.2022

Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию

Норвежская нефтегазовая группа Equinor прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:25

2022-02-28T07:25

2022-02-28T07:25

экономика

норвегия

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий, говорится в пресс-релизе компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775466750.html

норвегия

россия

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

экономика, норвегия, россия