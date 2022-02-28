https://ria.ru/20220228/investitsii-1775471947.html
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию - РИА Новости, 28.02.2022
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию
Норвежская нефтегазовая группа Equinor прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T07:25
2022-02-28T07:25
2022-02-28T07:25
экономика
норвегия
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor прекратит инвестиции в РФ, начнет выходить из совместных предприятий, говорится в пресс-релизе компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/sanktsii-1775466750.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, норвегия, россия
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию
Норвежская Equinor прекратит инвестиции в Россию и выйдет из совместных предприятий