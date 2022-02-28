https://ria.ru/20220228/gosduma-1775685445.html

В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о российских военных

В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о российских военных - РИА Новости, 28.02.2022

В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о российских военных

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что следует проработать вопрос о введении ответственности за... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:00

2022-02-28T18:00

2022-02-28T21:47

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что следует проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе парламентария."Необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. ... Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения. ... Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - сказал Пискарев, которого цитирует пресс-служба.Он напомнил, что в действующем законодательстве - в КоАП и в УК РФ - уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации."Речь идет о чрезвычайных ситуациях, о терактах, когда такая информация может создать панику. Также два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - отметил он.Политик подчеркнул, что, если инициатива будет поддержана коллегами, она будет внесена для рассмотрения в Госдуму в соответствии с регламентом.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, госдума рф