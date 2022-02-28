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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о российских военных
В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о российских военных - РИА Новости, 28.02.2022
В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о российских военных
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что следует проработать вопрос о введении ответственности за... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:00
2022-02-28T21:47
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что следует проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе парламентария."Необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. ... Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения. ... Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - сказал Пискарев, которого цитирует пресс-служба.Он напомнил, что в действующем законодательстве - в КоАП и в УК РФ - уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации."Речь идет о чрезвычайных ситуациях, о терактах, когда такая информация может создать панику. Также два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - отметил он.Политик подчеркнул, что, если инициатива будет поддержана коллегами, она будет внесена для рассмотрения в Госдуму в соответствии с регламентом.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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в мире, россия, украина, госдума рф
18:00 28.02.2022 (обновлено: 21:47 28.02.2022)
 
В Госдуме предложили ввести ответственность за фейки о российских военных

Депутат Пискарев предложил ввести ответственность за фейки о российских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что следует проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ, сообщили в пресс-службе парламентария.
"Необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. ... Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения. ... Такие фейки деморализуют общество, подрывают доверие к Российской армии и силовым структурам, а, главное, это огромный удар по родным и близким бойцов", - сказал Пискарев, которого цитирует пресс-служба.
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Он напомнил, что в действующем законодательстве - в КоАП и в УК РФ - уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации.
"Речь идет о чрезвычайных ситуациях, о терактах, когда такая информация может создать панику. Также два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций", - отметил он.
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Политик подчеркнул, что, если инициатива будет поддержана коллегами, она будет внесена для рассмотрения в Госдуму в соответствии с регламентом.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
 
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