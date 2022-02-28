https://ria.ru/20220228/golikova-1775520346.html
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России - РИА Новости, 28.02.2022
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России
Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:43
2022-02-28T12:43
2022-02-28T12:43
культура
новости культуры
татьяна голикова
ольга любимова
магомедсалам магомедов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте кабмина."Представители федеральных органов власти, руководители ведущих учреждений науки и культуры, выдающиеся деятели искусства вошли в оргкомитет по проведению в 2022 году Года культурного наследия народов России. Постановление об образовании оргкомитета и утверждении его состава подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что заместителями главы оргкомитета назначены замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и министр культуры РФ Ольга Любимова.В состав оргкомитета также вошли начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, глава управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента Владимир Толстой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Леонид Левин, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.В числе представителей научных учреждений - директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков.Год культурного наследия народов России объявлен президентом РФ Владимиром Путиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, татьяна голикова, ольга любимова, магомедсалам магомедов
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России
Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года культурного наследия народов России
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается
на сайте кабмина.
"Представители федеральных органов власти, руководители ведущих учреждений науки и культуры, выдающиеся деятели искусства вошли в оргкомитет по проведению в 2022 году Года культурного наследия народов России. Постановление об образовании оргкомитета и утверждении его состава подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместителями главы оргкомитета назначены замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и министр культуры РФ Ольга Любимова.
В состав оргкомитета также вошли начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, глава управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента Владимир Толстой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Леонид Левин, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
В числе представителей научных учреждений - директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков.
Год культурного наследия народов России объявлен президентом РФ Владимиром Путиным.
Опубликовано: Татьяна Иткина