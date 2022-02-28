https://ria.ru/20220228/golikova-1775520346.html

Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России

Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России - РИА Новости, 28.02.2022

Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России

Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:43

2022-02-28T12:43

2022-02-28T12:43

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новости культуры

татьяна голикова

ольга любимова

магомедсалам магомедов

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте кабмина."Представители федеральных органов власти, руководители ведущих учреждений науки и культуры, выдающиеся деятели искусства вошли в оргкомитет по проведению в 2022 году Года культурного наследия народов России. Постановление об образовании оргкомитета и утверждении его состава подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что заместителями главы оргкомитета назначены замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и министр культуры РФ Ольга Любимова.В состав оргкомитета также вошли начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, глава управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента Владимир Толстой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Леонид Левин, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.В числе представителей научных учреждений - директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков.Год культурного наследия народов России объявлен президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211231/god-1766317702.html

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, татьяна голикова, ольга любимова, магомедсалам магомедов