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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/golikova-1775520346.html
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России - РИА Новости, 28.02.2022
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России
Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:43
2022-02-28T12:43
культура
новости культуры
татьяна голикова
ольга любимова
магомедсалам магомедов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте кабмина."Представители федеральных органов власти, руководители ведущих учреждений науки и культуры, выдающиеся деятели искусства вошли в оргкомитет по проведению в 2022 году Года культурного наследия народов России. Постановление об образовании оргкомитета и утверждении его состава подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что заместителями главы оргкомитета назначены замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и министр культуры РФ Ольга Любимова.В состав оргкомитета также вошли начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, глава управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента Владимир Толстой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Леонид Левин, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.В числе представителей научных учреждений - директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков.Год культурного наследия народов России объявлен президентом РФ Владимиром Путиным.
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Татьяна Иткина
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новости культуры, татьяна голикова, ольга любимова, магомедсалам магомедов
12:43 28.02.2022
 
Голикова возглавила оргкомитет Года культурного наследия народов России

Голикова возглавила оргкомитет по проведению Года культурного наследия народов России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУсадьба-музей Ганнибалов-Пушкиных "Михайловское" в Псковской области
Усадьба-музей Ганнибалов-Пушкиных Михайловское в Псковской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство РФ утвердило состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте кабмина.
"Представители федеральных органов власти, руководители ведущих учреждений науки и культуры, выдающиеся деятели искусства вошли в оргкомитет по проведению в 2022 году Года культурного наследия народов России. Постановление об образовании оргкомитета и утверждении его состава подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместителями главы оргкомитета назначены замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и министр культуры РФ Ольга Любимова.
В состав оргкомитета также вошли начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, глава управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента Владимир Толстой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Леонид Левин, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
В числе представителей научных учреждений - директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков.
Год культурного наследия народов России объявлен президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 17:16Культура
Путин подписал указ о Годе культурного наследия народов России
Опубликовано: Татьяна Иткина
 
КультураНовости культурыТатьяна ГоликоваОльга ЛюбимоваМагомедсалам Магомедов
 
 
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