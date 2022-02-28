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В правительстве Германии ответили на вопрос о продлении работы АЭС
В правительстве Германии ответили на вопрос о продлении работы АЭС - РИА Новости, 28.02.2022
В правительстве Германии ответили на вопрос о продлении работы АЭС
Власти Германии изучают различные сценария развития событий в сфере энергетики и готовят различные меры, но до вопроса продления эксплуатации немецких АЭС пока... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:27
2022-02-28T14:46
германия
в мире
цены на нефть
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Власти Германии изучают различные сценария развития событий в сфере энергетики и готовят различные меры, но до вопроса продления эксплуатации немецких АЭС пока дело не дошло, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."То, что мы из-за актуальной ситуации, многое ставим под вопрос, разрабатываем варианты, это само собой разумеется... Но мы еще вовсе не зашли так далеко. Поэтому много я сказать не могу, кроме того, что сейчас изучаются все варианты, как можно подготовиться к различным сценариям развития событий, но мы надеемся, что они не наступят", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, возможно ли на фоне нынешней ситуации продление эксплуатации немецких АЭС, последние три из которых будут отключены от сети в конце текущего года.
https://ria.ru/20220227/energiya-1775378681.html
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германия, в мире, цены на нефть
14:27 28.02.2022 (обновлено: 14:46 28.02.2022)
 
В правительстве Германии ответили на вопрос о продлении работы АЭС

Правительство Германии о продлении работы АЭС: до этого вопроса пока дело не дошло

© Фото : Christian VisualBeo HorvatАЭС Графенрайнфельд в Германии
АЭС Графенрайнфельд в Германии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Christian VisualBeo Horvat
АЭС Графенрайнфельд в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Власти Германии изучают различные сценария развития событий в сфере энергетики и готовят различные меры, но до вопроса продления эксплуатации немецких АЭС пока дело не дошло, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"То, что мы из-за актуальной ситуации, многое ставим под вопрос, разрабатываем варианты, это само собой разумеется... Но мы еще вовсе не зашли так далеко. Поэтому много я сказать не могу, кроме того, что сейчас изучаются все варианты, как можно подготовиться к различным сценариям развития событий, но мы надеемся, что они не наступят", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, возможно ли на фоне нынешней ситуации продление эксплуатации немецких АЭС, последние три из которых будут отключены от сети в конце текущего года.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 14:55
Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ
Опубликовано: Севастиан Котов
 
ГерманияВ миреЦены на нефть
 
 
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