https://ria.ru/20220228/germaniya-1775571066.html

В правительстве Германии ответили на вопрос о продлении работы АЭС

В правительстве Германии ответили на вопрос о продлении работы АЭС - РИА Новости, 28.02.2022

В правительстве Германии ответили на вопрос о продлении работы АЭС

Власти Германии изучают различные сценария развития событий в сфере энергетики и готовят различные меры, но до вопроса продления эксплуатации немецких АЭС пока... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:27

2022-02-28T14:27

2022-02-28T14:46

германия

в мире

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104937/39/1049373991_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a1a70e452f3e84673120a5e47152632b.jpg

БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Власти Германии изучают различные сценария развития событий в сфере энергетики и готовят различные меры, но до вопроса продления эксплуатации немецких АЭС пока дело не дошло, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."То, что мы из-за актуальной ситуации, многое ставим под вопрос, разрабатываем варианты, это само собой разумеется... Но мы еще вовсе не зашли так далеко. Поэтому много я сказать не могу, кроме того, что сейчас изучаются все варианты, как можно подготовиться к различным сценариям развития событий, но мы надеемся, что они не наступят", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, возможно ли на фоне нынешней ситуации продление эксплуатации немецких АЭС, последние три из которых будут отключены от сети в конце текущего года.

https://ria.ru/20220227/energiya-1775378681.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, в мире, цены на нефть