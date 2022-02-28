https://ria.ru/20220228/geopolitika-1775471101.html

Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы

Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы - РИА Новости, 28.02.2022

Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы

В Мьянме считают, что кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, он был спровоцирован геополитической ситуацией в мире, на которую... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:19

2022-02-28T07:19

2022-02-28T07:19

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сша

россия

украина

в мире

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Мьянме считают, что кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, он был спровоцирован геополитической ситуацией в мире, на которую президент РФ Владимир Путин был обязан отреагировать, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун."Мы видим, что США приближаются к границам России, чтобы подорвать ее суверенитет", — добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775470539.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

сша

россия

украина

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, сша, россия, украина, в мире, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), признание днр и лнр в россии, мьянма