Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы
Мьянманский генерал Тун: Путин был обязан отреагировать на геополитическую ситуацию в мире
Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Мьянме считают, что кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, он был спровоцирован геополитической ситуацией в мире, на которую президент РФ Владимир Путин был обязан отреагировать, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун.
"Я хочу сказать, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, - это не проблема двух стран. Президент, правительство и народ России обязаны были реагировать на складывающуюся геополитическую ситуацию в мире, где Украина была лишь одним из звеньев. Хочу также подчеркнуть, что действия руководства России направлены на защиту национальных интересов и демонстрируют единство народа этой страны", — сказал генерал.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Никита Стома