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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/geopolitika-1775471101.html
Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы
Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы - РИА Новости, 28.02.2022
Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы
В Мьянме считают, что кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, он был спровоцирован геополитической ситуацией в мире, на которую... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T07:19
2022-02-28T07:19
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сша
россия
украина
в мире
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Мьянме считают, что кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, он был спровоцирован геополитической ситуацией в мире, на которую президент РФ Владимир Путин был обязан отреагировать, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун."Мы видим, что США приближаются к границам России, чтобы подорвать ее суверенитет", — добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775470539.html
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владимир путин, сша, россия, украина, в мире, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), признание днр и лнр в россии, мьянма
07:19 28.02.2022
 
Путин был обязан отреагировать на ситуацию в мире, заявили власти Мьянмы

Мьянманский генерал Тун: Путин был обязан отреагировать на геополитическую ситуацию в мире

© REUTERS / StringerОфициальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун
Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Stringer
Официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Мьянме считают, что кризис между Россией и Украиной — не проблема в отношениях двух стран, он был спровоцирован геополитической ситуацией в мире, на которую президент РФ Владимир Путин был обязан отреагировать, заявил РИА Новости официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун.

"Я хочу сказать, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, - это не проблема двух стран. Президент, правительство и народ России обязаны были реагировать на складывающуюся геополитическую ситуацию в мире, где Украина была лишь одним из звеньев. Хочу также подчеркнуть, что действия руководства России направлены на защиту национальных интересов и демонстрируют единство народа этой страны", — сказал генерал.

"Мы видим, что США приближаются к границам России, чтобы подорвать ее суверенитет", — добавил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Российский военнослужащий в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
07:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСШАРоссияУкраинаВ миреЗо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Признание ДНР и ЛНР в РоссииМьянма
 
 
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