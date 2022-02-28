https://ria.ru/20220228/gazoprovod-1775625749.html

Правительство Польши намерено добиваться закрытия "Северного потока"

Правительство Польши намерено добиваться закрытия "Северного потока" - РИА Новости, 01.03.2022

Правительство Польши намерено добиваться закрытия "Северного потока"

В кабмине Польши пообещали добиться закрытия газопровода "Северный поток 1" и "блокирования будущего" "Северного потока 2" в связи с ситуацией на Украине,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T17:32

2022-02-28T17:32

2022-03-01T03:44

экономика

северный поток — 2

северный поток

газпром

россия

польша

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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. В кабмине Польши пообещали добиться закрытия газопровода "Северный поток 1" и "блокирования будущего" "Северного потока 2" в связи с ситуацией на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает "Газпром" и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Согласно информации на сайте "Газпрома", в апреле 2010 года в Балтийском море началось строительство газопровода, в ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года — второй нитки."Другого решения быть не могло, то есть оно могло быть, но его, к счастью, не было. Это решение нас радует", - заявил Мюллер, отвечая на вопрос об остановке в ФРГ сертификации "Северного потока 2". Он добавил, что в Варшаве хотели бы ужесточения уже принятых санкций, в частности, "закрытия "Северного потока 1" и блокирования будущего "Северного потока 2", об этом мы также будем говорить".По словам Мюллера, "санкции всего свободного мира" против России "имеют эффект", власти России "не ждали чего-то подобного".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, северный поток — 2, северный поток, газпром, россия, польша