17:32 28.02.2022 (обновлено: 03:44 01.03.2022)
Правительство Польши намерено добиваться закрытия "Северного потока"
В правительстве Польши намерены добиваться закрытия газопровода "Северный поток"
Газодобывающее предприятие
ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. В кабмине Польши пообещали добиться закрытия газопровода "Северный поток 1" и "блокирования будущего" "Северного потока 2" в связи с ситуацией на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он напрямую связывает "Газпром" и европейских потребителей, минуя транзитные государства. Согласно информации на сайте "Газпрома", в апреле 2010 года в Балтийском море началось строительство газопровода, в ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года — второй нитки.
"Другого решения быть не могло, то есть оно могло быть, но его, к счастью, не было. Это решение нас радует", - заявил Мюллер, отвечая на вопрос об остановке в ФРГ сертификации "Северного потока 2". Он добавил, что в Варшаве хотели бы ужесточения уже принятых санкций, в частности, "закрытия "Северного потока 1" и блокирования будущего "Северного потока 2", об этом мы также будем говорить".
По словам Мюллера, "санкции всего свободного мира" против России "имеют эффект", власти России "не ждали чего-то подобного".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.