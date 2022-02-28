https://ria.ru/20220228/gaz-1775571694.html
"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"
"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 28.02.2022
"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"
"Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, сообщил "Газпром". РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:30
2022-02-28T14:30
2022-02-28T14:32
экономика
газпром
монголия
китай
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, сообщил "Газпром"."Проект "Союз Восток" перешел в стадию проектирования. В ходе встречи Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана компания специального назначения "Газопровод Союз Восток" и "Газпром проектирование" подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, монголия, китай
14:30 28.02.2022 (обновлено: 14:32 28.02.2022)
"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"
"Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток"