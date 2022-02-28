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"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"
"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 28.02.2022
"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"
"Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, сообщил "Газпром". РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:30
2022-02-28T14:32
экономика
газпром
монголия
китай
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, сообщил "Газпром"."Проект "Союз Восток" перешел в стадию проектирования. В ходе встречи Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана компания специального назначения "Газопровод Союз Восток" и "Газпром проектирование" подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
https://ria.ru/20220227/gaz-1775433209.html
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Екатерина Зайцева
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экономика, газпром, монголия, китай
14:30 28.02.2022 (обновлено: 14:32 28.02.2022)
 
"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"

"Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газопровод
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, сообщил "Газпром".
"Проект "Союз Восток" перешел в стадию проектирования. В ходе встречи Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана компания специального назначения "Газопровод Союз Восток" и "Газпром проектирование" подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 21:29
"Газпром" краткосрочно заказал мощность "Ямал — Европы"
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ЭкономикаГазпромМонголияКитай
 
 
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