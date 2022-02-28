https://ria.ru/20220228/gaz-1775571694.html

"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"

"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 28.02.2022

"Газпром" и Монголия перешли к проектированию газопровода "Союз Восток"

"Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, сообщил "Газпром". РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:30

2022-02-28T14:30

2022-02-28T14:32

экономика

газпром

монголия

китай

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Газпром" и Монголия перешли к стадии проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай, сообщил "Газпром"."Проект "Союз Восток" перешел в стадию проектирования. В ходе встречи Алексея Миллера и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана компания специального назначения "Газопровод Союз Восток" и "Газпром проектирование" подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

https://ria.ru/20220227/gaz-1775433209.html

монголия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, газпром, монголия, китай