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Канцлер Австрии заявил о желании снизить зависимость от российского газа
Канцлер Австрии заявил о желании снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 28.02.2022
Канцлер Австрии заявил о желании снизить зависимость от российского газа
Поставки газа в Австрию в данный момент не находятся под угрозой, в среднесрочной перспективе Вена сделает все для снижения зависимости от импорта российского... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:14
2022-02-28T14:14
2022-02-28T14:17
в мире
вена
австрия
россия
цены на нефть
обострение ситуации в днр и лнр
карл нехаммер
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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Поставки газа в Австрию в данный момент не находятся под угрозой, в среднесрочной перспективе Вена сделает все для снижения зависимости от импорта российского газа, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер."Поставкам газа в Австрию сейчас ничего не угрожает. В среднесрочной перспективе Австрия сделает все, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа", - написал канцлер в Twitter после заседания кризисного кабинета в свете ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вена, австрия, россия, цены на нефть, карл нехаммер
14:14 28.02.2022 (обновлено: 14:17 28.02.2022)
Канцлер Австрии заявил о желании снизить зависимость от российского газа
Канцлер Австрии Нехаммер заявил о желании снизить зависимость от российского газа