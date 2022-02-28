https://ria.ru/20220228/gaz-1775566713.html

Канцлер Австрии заявил о желании снизить зависимость от российского газа

Канцлер Австрии заявил о желании снизить зависимость от российского газа - РИА Новости, 28.02.2022

Канцлер Австрии заявил о желании снизить зависимость от российского газа

Поставки газа в Австрию в данный момент не находятся под угрозой, в среднесрочной перспективе Вена сделает все для снижения зависимости от импорта российского... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:14

2022-02-28T14:14

2022-02-28T14:17

в мире

вена

австрия

россия

цены на нефть

обострение ситуации в днр и лнр

карл нехаммер

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ВЕНА, 28 фев - РИА Новости. Поставки газа в Австрию в данный момент не находятся под угрозой, в среднесрочной перспективе Вена сделает все для снижения зависимости от импорта российского газа, заявил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер."Поставкам газа в Австрию сейчас ничего не угрожает. В среднесрочной перспективе Австрия сделает все, чтобы снизить зависимость от импорта российского газа", - написал канцлер в Twitter после заседания кризисного кабинета в свете ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, вена, австрия, россия, цены на нефть, карл нехаммер