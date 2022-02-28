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Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 28.02.2022
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему - у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" пока не заказан, свидетельствуют РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:05
2022-02-28T09:05
экономика
белоруссия
оператор гтс украины
польша
россия
газпром
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему - у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" пока не заказан, свидетельствуют данные операторов ГТС.Заявки на прокачку газа из России на 27 февраля составляли 107,3 миллиона кубометров, а на 28 февраля - 105,8 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявка в течение дня еще может быть скорректирована.Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко выросла с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных с началом спецоперации России по демилитаризации Украины. "Газпром" говорил, что осуществляет подачу газа через украинскую территорию штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне вырос транзит российского газа через Украину. Уже несколько дней он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.Что касается магистрали "Ямал-Европа", которая проходит через Белоруссию и Польшу, "Газпром" вновь забронировал часть транзитной мощности участка на конец газовых суток с 00.00 мск до 8.00 мск 28 февраля. Однако прямых поставок по газопроводу, согласно Gascade, так и не было, и он работал в реверсном режиме, поставки шли из Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" не бронировал на февраль мощности магистрали для транзита газа, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. Компания возобновила прямые поставки по "Ямал-Европе" в субботу впервые с декабря.
белоруссия
польша
россия
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экономика, белоруссия, оператор гтс украины, польша, россия, газпром
09:05 28.02.2022
 
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне, "Ямал — Европа" не заказан

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему - у максимального уровня, газопровод "Ямал-Европа" пока не заказан, свидетельствуют данные операторов ГТС.
Заявки на прокачку газа из России на 27 февраля составляли 107,3 миллиона кубометров, а на 28 февраля - 105,8 миллиона кубометров, сообщается на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявка в течение дня еще может быть скорректирована.
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Прокачка российского газа через украинскую ГТС резко выросла с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных с началом спецоперации России по демилитаризации Украины. "Газпром" говорил, что осуществляет подачу газа через украинскую территорию штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей.
Эксперты отмечают рост спроса на российский газ в связи с обострившимися геополитическими рисками. На этом фоне вырос транзит российского газа через Украину. Уже несколько дней он держится на уровне, близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома", которые составляют около 109 миллионов кубометров в сутки.
Что касается магистрали "Ямал-Европа", которая проходит через Белоруссию и Польшу, "Газпром" вновь забронировал часть транзитной мощности участка на конец газовых суток с 00.00 мск до 8.00 мск 28 февраля. Однако прямых поставок по газопроводу, согласно Gascade, так и не было, и он работал в реверсном режиме, поставки шли из Германии в Польшу, а не наоборот.
"Газпром" не бронировал на февраль мощности магистрали для транзита газа, поэтому теперь имеет возможность использовать только суточное и внутридневное краткосрочное бронирование. Компания возобновила прямые поставки по "Ямал-Европе" в субботу впервые с декабря.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
ЭкономикаБелоруссияОператор ГТС УкраиныПольшаРоссияГазпром
 
 
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