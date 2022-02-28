https://ria.ru/20220228/frantsiya-1775571994.html

Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии

Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022

Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии

Франция не признает результаты референдума в Белоруссии, говорится в заявлении представителя французского МИД. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:31

2022-02-28T14:31

2022-02-28T14:39

белоруссия

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франция

референдум в белоруссии

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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Франция не признает результаты референдума в Белоруссии, говорится в заявлении представителя французского МИД.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно."Франция, как и ее европейские партнеры, не признала результаты фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии. Франция также не признает результаты так называемого референдума, который проходил в этой стране с 22 по 27 февраля", - говорится в заявлении представителя французского МИД.

https://ria.ru/20220228/referendum-1775420579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

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