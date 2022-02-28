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Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии
Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии - РИА Новости, 28.02.2022
Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии
Франция не признает результаты референдума в Белоруссии, говорится в заявлении представителя французского МИД. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:31
2022-02-28T14:39
белоруссия
в мире
франция
референдум в белоруссии
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Франция не признает результаты референдума в Белоруссии, говорится в заявлении представителя французского МИД.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно."Франция, как и ее европейские партнеры, не признала результаты фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии. Франция также не признает результаты так называемого референдума, который проходил в этой стране с 22 по 27 февраля", - говорится в заявлении представителя французского МИД.
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белоруссия, в мире, франция, референдум в белоруссии
14:31 28.02.2022 (обновлено: 14:39 28.02.2022)
 
Франция отказалась признать результаты референдума в Белоруссии

МИД Франции сообщил об отказе признать результаты референдума в Белоруссии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии
Мужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии
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ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Франция не признает результаты референдума в Белоруссии, говорится в заявлении представителя французского МИД.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
10:01Инфографика
Итоги референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии
"Франция, как и ее европейские партнеры, не признала результаты фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии. Франция также не признает результаты так называемого референдума, который проходил в этой стране с 22 по 27 февраля", - говорится в заявлении представителя французского МИД.
Опубликовано: Максим Зубков
 
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