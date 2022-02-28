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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/film-1775493126.html
Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 28.02.2022
Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фильм Рубена Фляйшера "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 135 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:04
2022-02-28T11:04
культура
новости культуры
кино и сериалы
кеннет брана
агата кристи (агата маллоуэн)
токио
европа
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фильм Рубена Фляйшера "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 135 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В центре событий оказывается авантюрист Нейтан Дрейк (Том Холланд). Он отправляется в опасное путешествие на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов. Компанию главному герою составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг). Вместе им предстоит преодолеть немало самых разных испытаний, в том числе противостоять злодею в исполнении Антонио Бандераса, который уверен, что клад принадлежал его предкам, а значит, теперь должен перейти ему.Вторую строчку в рейтинге занял российский драматический фильм "Мистер Нокаут". Он собрал за выходные 60,3 миллиона рублей. В основе ленты лежит реальная история жизни советского боксера Валерия Попенченко. Проявив упрямый характер и волю к победе, он стал чемпионом СССР, Европы и победителем Олимпийских игр 1964 года в Токио. Драму снял Артем Михалков, а главные роли исполнили Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина и другие.Третья позиция у фильма "Смерть на Ниле". Он заработал 59,3 миллиона рублей за прошедший уикенд. В этой детективной драме Кеннета Браны, снятой по одноименному роману Агаты Кристи, рассказывают о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро. Он берется за расследование убийства богатой наследницы. Лента стала продолжением еще одной работы режиссера — фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017). Четвертую строчку рейтинга заняла приключенческая комедия "Лулу и Бриггс" со сборами 43,7 миллиона рублей. В ней морской котик Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку Лулу. Поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.Замыкает пятерку мультфильм "Кролецып и хомяк", собравший за выходные 34 миллиона рублей. Кролецып — существо наполовину кролик, наполовину цыпленок, которое мечтает стать искателем приключений. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.
https://ria.ru/20220223/kino-1774407596.html
https://ria.ru/20220211/kino-1772078562.html
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новости культуры, кино и сериалы, кеннет брана, агата кристи (агата маллоуэн), токио, европа, калифорния, том холланд, антонио бандерас, марк уолберг
11:04 28.02.2022
 
Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Боевик "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

© SonyPicturesRU/YoutubeТом Холланд в фильме "Анчартед: на картах не значится"
Том Холланд в фильме Анчартед: на картах не значится
© SonyPicturesRU/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фильм Рубена Фляйшера "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 135 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В центре событий оказывается авантюрист Нейтан Дрейк (Том Холланд). Он отправляется в опасное путешествие на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов. Компанию главному герою составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг). Вместе им предстоит преодолеть немало самых разных испытаний, в том числе противостоять злодею в исполнении Антонио Бандераса, который уверен, что клад принадлежал его предкам, а значит, теперь должен перейти ему.
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
Кадр из фильма Анчартед: на картах не значится
1 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© SonyАнтонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
Антонио Бандерас в фильме Анчартед: на картах не значится
2 из 4
Антонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
Кадр из фильма Анчартед: на картах не значится
3 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
Кадр из фильма Анчартед: на картах не значится
4 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
1 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
2 из 4
Антонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
3 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
4 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
Вторую строчку в рейтинге занял российский драматический фильм "Мистер Нокаут". Он собрал за выходные 60,3 миллиона рублей. В основе ленты лежит реальная история жизни советского боксера Валерия Попенченко. Проявив упрямый характер и волю к победе, он стал чемпионом СССР, Европы и победителем Олимпийских игр 1964 года в Токио. Драму снял Артем Михалков, а главные роли исполнили Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина и другие.
Кадр из фильма Мистер Нокаут
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Третья позиция у фильма "Смерть на Ниле". Он заработал 59,3 миллиона рублей за прошедший уикенд. В этой детективной драме Кеннета Браны, снятой по одноименному роману Агаты Кристи, рассказывают о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро. Он берется за расследование убийства богатой наследницы. Лента стала продолжением еще одной работы режиссера — фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017).
Кадр из фильма Смерть на Ниле
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Четвертую строчку рейтинга заняла приключенческая комедия "Лулу и Бриггс" со сборами 43,7 миллиона рублей. В ней морской котик Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку Лулу. Поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
Кадр из фильма Лулу и Бриггс
1 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
Кадр из фильма Лулу и Бриггс
2 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
Кадр из фильма Лулу и Бриггс
3 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
Кадр из фильма Лулу и Бриггс
4 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
Кадр из фильма Лулу и Бриггс
5 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
1 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
2 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
3 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
4 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
5 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
Замыкает пятерку мультфильм "Кролецып и хомяк", собравший за выходные 34 миллиона рублей. Кролецып — существо наполовину кролик, наполовину цыпленок, которое мечтает стать искателем приключений. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.
Кадр из сериала Обоюдное согласие
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Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКеннет БранаАгата Кристи (Агата Маллоуэн)ТокиоЕвропаКалифорнияТом ХолландАнтонио БандерасМарк Уолберг
 
 
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