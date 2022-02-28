https://ria.ru/20220228/film-1775493126.html

Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 28.02.2022

Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фильм Рубена Фляйшера "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 135 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:04

2022-02-28T11:04

2022-02-28T11:04

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фильм Рубена Фляйшера "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 135 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.В центре событий оказывается авантюрист Нейтан Дрейк (Том Холланд). Он отправляется в опасное путешествие на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов. Компанию главному герою составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг). Вместе им предстоит преодолеть немало самых разных испытаний, в том числе противостоять злодею в исполнении Антонио Бандераса, который уверен, что клад принадлежал его предкам, а значит, теперь должен перейти ему.Вторую строчку в рейтинге занял российский драматический фильм "Мистер Нокаут". Он собрал за выходные 60,3 миллиона рублей. В основе ленты лежит реальная история жизни советского боксера Валерия Попенченко. Проявив упрямый характер и волю к победе, он стал чемпионом СССР, Европы и победителем Олимпийских игр 1964 года в Токио. Драму снял Артем Михалков, а главные роли исполнили Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина и другие.Третья позиция у фильма "Смерть на Ниле". Он заработал 59,3 миллиона рублей за прошедший уикенд. В этой детективной драме Кеннета Браны, снятой по одноименному роману Агаты Кристи, рассказывают о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро. Он берется за расследование убийства богатой наследницы. Лента стала продолжением еще одной работы режиссера — фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017). Четвертую строчку рейтинга заняла приключенческая комедия "Лулу и Бриггс" со сборами 43,7 миллиона рублей. В ней морской котик Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку Лулу. Поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.Замыкает пятерку мультфильм "Кролецып и хомяк", собравший за выходные 34 миллиона рублей. Кролецып — существо наполовину кролик, наполовину цыпленок, которое мечтает стать искателем приключений. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.

https://ria.ru/20220223/kino-1774407596.html

https://ria.ru/20220211/kino-1772078562.html

https://ria.ru/20220225/serialy-1774850618.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, кеннет брана, агата кристи (агата маллоуэн), токио, европа, калифорния, том холланд, антонио бандерас, марк уолберг