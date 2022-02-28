Фильм по мотивам игры Uncharted возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Боевик "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Фильм Рубена Фляйшера "Анчартед: На картах не значится" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 135 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
В центре событий оказывается авантюрист Нейтан Дрейк (Том Холланд). Он отправляется в опасное путешествие на поиски древнего клада стоимостью около пяти миллиардов. Компанию главному герою составляет охотник за сокровищами Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг). Вместе им предстоит преодолеть немало самых разных испытаний, в том числе противостоять злодею в исполнении Антонио Бандераса, который уверен, что клад принадлежал его предкам, а значит, теперь должен перейти ему.
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
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Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© SonyАнтонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
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Антонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
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Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
© SonyКадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
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Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
1 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
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Антонио Бандерас в фильме "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
3 из 4
Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
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Кадр из фильма "Анчартед: на картах не значится"
© Sony
Вторую строчку в рейтинге занял российский драматический фильм "Мистер Нокаут". Он собрал за выходные 60,3 миллиона рублей. В основе ленты лежит реальная история жизни советского боксера Валерия Попенченко. Проявив упрямый характер и волю к победе, он стал чемпионом СССР, Европы и победителем Олимпийских игр 1964 года в Токио. Драму снял Артем Михалков, а главные роли исполнили Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина и другие.
Третья позиция у фильма "Смерть на Ниле". Он заработал 59,3 миллиона рублей за прошедший уикенд. В этой детективной драме Кеннета Браны, снятой по одноименному роману Агаты Кристи, рассказывают о знаменитом сыщике Эркюле Пуаро. Он берется за расследование убийства богатой наследницы. Лента стала продолжением еще одной работы режиссера — фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017).
11 февраля, 08:00КультураСмерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро
Четвертую строчку рейтинга заняла приключенческая комедия "Лулу и Бриггс" со сборами 43,7 миллиона рублей. В ней морской котик Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку Лулу. Поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
© Предоставлено ГК "Парадиз"Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
2 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
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Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
5 из 5
Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"
© Предоставлено ГК "Парадиз"
Замыкает пятерку мультфильм "Кролецып и хомяк", собравший за выходные 34 миллиона рублей. Кролецып — существо наполовину кролик, наполовину цыпленок, которое мечтает стать искателем приключений. Когда его дому угрожает опасность, он отправляется в путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт — таинственного Хомяка Тьмы.
Опубликовано: Галина Соколова