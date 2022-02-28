https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775577729.html
Из торгового центра Columbus в Москве эвакуируют посетителей
Из торгового центра Columbus в Москве эвакуируют посетителей - РИА Новости, 28.02.2022
Из торгового центра Columbus в Москве эвакуируют посетителей
Посетителей эвакуируют из торгового центра Columbus на юге Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:48
2022-02-28T14:48
2022-02-28T15:24
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Посетителей эвакуируют из торгового центра Columbus на юге Москвы, передает корреспондент РИА Новости."По техническим причинам МФК Columbus временно прекращает работу, убедительно просим вас покинуть торговый центр через ближайший к вам выход", - говорится по громкоговорителю.К торговому центру подъехала машина скорой помощи и полиция.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220228/minirovanie-1775547884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
14:48 28.02.2022 (обновлено: 15:24 28.02.2022)
Из торгового центра Columbus в Москве эвакуируют посетителей
Посетителей торгового центра Columbus на юге Москвы эвакуируют