https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html
В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании
В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 28.02.2022
В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании
Учеников и педагогов более 90 школ эвакуировали в Чебоксарах, сообщает городской департамент образования. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:50
2022-02-28T10:50
2022-02-28T10:50
происшествия
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чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Учеников и педагогов более 90 школ эвакуировали в Чебоксарах, сообщает городской департамент образования."Сегодня, 28 февраля, более 90 образовательных учреждений города провели эвакуационные мероприятия. Причиной стали электронные спам-сообщения о минировании, поступившие на почту учреждений", - говорится в сообщении.В соответствии с инструкцией администрации школ и детских садов оперативно приняли необходимые меры: детей и сотрудников незамедлительно эвакуировали в ближайшие учреждения. Службы быстрого реагирования проводят оперативные действия.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220228/shkoly-1775463632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании
В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за спам-сообщений о минировании