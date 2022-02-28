https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775504056.html

В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании

В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 28.02.2022

В Чебоксарах эвакуировали более 90 школ из-за сообщений о минировании

Учеников и педагогов более 90 школ эвакуировали в Чебоксарах, сообщает городской департамент образования. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:50

2022-02-28T10:50

2022-02-28T10:50

происшествия

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Учеников и педагогов более 90 школ эвакуировали в Чебоксарах, сообщает городской департамент образования."Сегодня, 28 февраля, более 90 образовательных учреждений города провели эвакуационные мероприятия. Причиной стали электронные спам-сообщения о минировании, поступившие на почту учреждений", - говорится в сообщении.В соответствии с инструкцией администрации школ и детских садов оперативно приняли необходимые меры: детей и сотрудников незамедлительно эвакуировали в ближайшие учреждения. Службы быстрого реагирования проводят оперативные действия.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220228/shkoly-1775463632.html

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)