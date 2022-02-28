02:13 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии
СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии, руководство офиса останется в Киеве
Вид на центр Киева. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что завершила эвакуацию почти всех сотрудников, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и старшее руководства офиса в Киеве наблюдает за процессом эвакуации сотрудников.
"Миссия завершила эвакуацию большинства членов Международной миссии в соответствии с решением от 25 февраля. Мониторинговые команды СММ в Харькове и Херсоне остаются в укрытии на местах из-за продолжающихся боевых действий", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Манаширов