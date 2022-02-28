https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775460354.html

СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии

СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии - РИА Новости, 28.02.2022

СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что завершила эвакуацию почти всех сотрудников, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:13

2022-02-28T02:13

2022-02-28T02:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

смм обсе

луганск

киев

харьков

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_331:692:2741:2048_1920x0_80_0_0_66014ea1c5aed8d3df4a7ed191b1c482.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что завершила эвакуацию почти всех сотрудников, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и старшее руководства офиса в Киеве наблюдает за процессом эвакуации сотрудников.Отмечается, что глава СММ ОБСЕ и старшее руководство офиса в Киеве остаются на Украине, чтобы наблюдать за процессом эвакуации оставшейся миссии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/obse-1775342266.html

https://ria.ru/20220228/gumpomosch-1775461049.html

россия

луганск

киев

харьков

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, смм обсе, луганск, киев, харьков, херсон