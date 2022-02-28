Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/evakuatsiya-1775460354.html
СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии
СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии - РИА Новости, 28.02.2022
СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что завершила эвакуацию почти всех сотрудников, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T02:13
2022-02-28T02:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
смм обсе
луганск
киев
харьков
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_331:692:2741:2048_1920x0_80_0_0_66014ea1c5aed8d3df4a7ed191b1c482.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что завершила эвакуацию почти всех сотрудников, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и старшее руководства офиса в Киеве наблюдает за процессом эвакуации сотрудников.Отмечается, что глава СММ ОБСЕ и старшее руководство офиса в Киеве остаются на Украине, чтобы наблюдать за процессом эвакуации оставшейся миссии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/obse-1775342266.html
https://ria.ru/20220228/gumpomosch-1775461049.html
россия
луганск
киев
харьков
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775162856_604:531:2627:2048_1920x0_80_0_0_5dda0a1568d9901ef27fb2fbcde3aca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, смм обсе, луганск, киев, харьков, херсон
02:13 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
 
СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии

СММ ОБСЕ практически завершила эвакуацию миссии, руководство офиса останется в Киеве

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева
Вид на центр Киева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила, что завершила эвакуацию почти всех сотрудников, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и старшее руководства офиса в Киеве наблюдает за процессом эвакуации сотрудников.
"Миссия завершила эвакуацию большинства членов Международной миссии в соответствии с решением от 25 февраля. Мониторинговые команды СММ в Харькове и Херсоне остаются в укрытии на местах из-за продолжающихся боевых действий", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ
Отмечается, что глава СММ ОБСЕ и старшее руководство офиса в Киеве остаются на Украине, чтобы наблюдать за процессом эвакуации оставшейся миссии.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 09:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР предрекли распространение фейков после отъезда миссии ОБСЕ
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
02:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Гуманитарная поддержка Донбассу была нужна уже давно, заявил Небензя
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСММ ОБСЕЛуганскКиевХарьковХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала