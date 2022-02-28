https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775604163.html
Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина
Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022
Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина
ЦБ РФ будет принимать все меры для ценовой стабильности в России, поддержки финансового сектора, а также защиты благополучия граждан и экономики, заявила глава... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:17
2022-02-28T16:17
2022-02-28T16:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦБ РФ будет принимать все меры для ценовой стабильности в России, поддержки финансового сектора, а также защиты благополучия граждан и экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Банк России будет принимать все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом", - сказал Набиуллина.Она добавила, что финансовая система и экономика России сталкиваются с нестандартной ситуацией, и ЦБ будет использовать в сложившейся ситуации любые необходимые решения."Наша финансовая система, экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов", - сказала Набиуллина.В понедельник ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до исторически максимальных 20%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/stavka-1775489398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
16:17 28.02.2022 (обновлено: 16:27 28.02.2022)
Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина
Набиуллина заявила, что ЦБ будет принимать все меры для ценовой стабильности