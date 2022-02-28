https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775604163.html

Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина

Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022

Центробанк примет все меры для ценовой стабильности, заявила Набиуллина

ЦБ РФ будет принимать все меры для ценовой стабильности в России, поддержки финансового сектора, а также защиты благополучия граждан и экономики, заявила глава... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:17

2022-02-28T16:17

2022-02-28T16:27

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦБ РФ будет принимать все меры для ценовой стабильности в России, поддержки финансового сектора, а также защиты благополучия граждан и экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Банк России будет принимать все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом", - сказал Набиуллина.Она добавила, что финансовая система и экономика России сталкиваются с нестандартной ситуацией, и ЦБ будет использовать в сложившейся ситуации любые необходимые решения."Наша финансовая система, экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов", - сказала Набиуллина.В понедельник ЦБ экстренно повысил ключевую ставку до исторически максимальных 20%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/stavka-1775489398.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия