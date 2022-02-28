https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775541443.html

Правительство представит план поддержки экономики

Правительство представит план поддержки экономики - РИА Новости, 28.02.2022

Правительство представит план поддержки экономики

Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:58

2022-02-28T12:58

2022-02-28T13:13

экономика

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что в минувшие выходные в кабмине шли активные совещания по социально-экономической обстановке в стране."Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775322590.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, признание днр и лнр в россии