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Правительство представит план поддержки экономики
Правительство представит план поддержки экономики - РИА Новости, 28.02.2022
Правительство представит план поддержки экономики
Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:58
2022-02-28T13:13
экономика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что в минувшие выходные в кабмине шли активные совещания по социально-экономической обстановке в стране."Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать", - сказал Мишустин.
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экономика, признание днр и лнр в россии
12:58 28.02.2022 (обновлено: 13:13 28.02.2022)
 
Правительство представит план поддержки экономики

Мишустин: правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что в минувшие выходные в кабмине шли активные совещания по социально-экономической обстановке в стране.
"Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать", - сказал Мишустин.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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