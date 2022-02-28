https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775541443.html
Правительство представит план поддержки экономики
Правительство представит план поддержки экономики - РИА Новости, 28.02.2022
Правительство представит план поддержки экономики
Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:58
2022-02-28T12:58
2022-02-28T13:13
экономика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами он отметил, что в минувшие выходные в кабмине шли активные совещания по социально-экономической обстановке в стране."Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775322590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, признание днр и лнр в россии
12:58 28.02.2022 (обновлено: 13:13 28.02.2022)
Правительство представит план поддержки экономики
Мишустин: правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики